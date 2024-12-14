الأعلى في الدوريات الكبرى.. صلاح يساهم في الهدف رقم 22

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 18:23

كتب : FilGoal

ليفربول - محمد صلاح

واصل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي تألقه في الموسم الجاري مع فريقه على كافة الأصعدة.

ونجح صلاح في صناعة هدف تعادل ليفربول أمام فولام في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وسجل كودي جاكبو هدف تعادل ليفربول في الدقيقة 47 بضربة رأسية بعد عرضية رائعة من صلاح.

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ووصل صلاح إلى المساهمة التهديفية رقم 22 له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

متفوقا على كل لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

ويأتي بعد صلاح على مستوى المساهمات التهديفية في الدوريات الكبرى، هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني والذي يمتلك 21 مساهمة بواقع 14 هدفا و7 تمريرات حاسمة.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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