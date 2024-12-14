معلول: لن أتحدث بالفرنسية بعد عدم احترام كاف للغتنا في السنغال

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 18:19

كتب : FilGoal

نبيل معلول

عبر نبيل معلول المدير الفني لـ اتحاد العاصمة الجزائري عن غضبه بعد عدم احترام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للغة العربية في السنغال.

ويستعد الاتحاد العاصمة لمواجهة منافسه أسيك ميموزا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية.

وقال المدرب التونسي خلال مؤتمر صحفي: "سألتني باللغة الفرنسية، وأنا أخذت عهدا على نفسي ألا أتحدث بأي كلمة بالفرنسية في كل المؤتمرات الصحفية.

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وأتم "كاف لم يحترمنا في السنغال ولم يحترم لغتنا، ولذلك لن أتحدث بأي لغة أخرى سوى العربية".

وفرض على معلول في السنغال قبل أسبوع خلال المؤتمر الصحفي لمباراة جاراف أن يتحدث بالفرنسية وقال: "لو كنت أعلم أن سيتم حرماني من الحديث بالعربية، لما جئت إلى المؤتمر".

ويتصدر اتحاد العاصمة مجموعته برصيد 4 نقاط بالتساوي مع أسيك، بينما يحتل جاراف المركز الثالث بنقطة واحدة بالتساوي مع أورابا يونايتد المتذيل.

الكونفدرالية نبيل معلول اتحاد العاصمة أسيك ميموزا جاراف
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