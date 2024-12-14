عمر جابر: هذا رد فعل الزمالك على الأحداث المحيطة بالفريق

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 17:45

كتب : أحمد شوقي صلاح

مؤتمر عمر جابر

أبدى عمر جابر لاعب الزمالك اعتقاده بأهمية مباراة المصري، المقرر لها غداً الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جابر في المؤتمر الصحفي: "الجميع يعلم أهمية المباراة وسط الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، وسبق وأن مر الزمالك بظروف مشابهة، وعلينا الاتحاد والتكاتف من أجل تجاوز المباراة وتحقيق الفوز".

وأضاف "المباراة ستحدد شكل المجموعة بنسبة كبيرة، وننتظر وجود الجماهير لدعمنا ومساعدتنا في حسم المباراة بشكل كبير".

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وتابع "اللاعبون جاهزون للمباراة رغم الغيابات وكل لاعب يعرف قيمة نادي الزمالك، والجميع داخل الفريق يتحدث عن أهمية المباراة".

واختتم "هناك حالة تركيز شديدة خاصة مع الأحداث المحيطة بالفريق قبل اللقاء، وهدفنا الحفاظ على لقب الكونفدرالية".

ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء غداً الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعُقد عصر اليوم السبت الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي" القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

وفي المقابل سيرتدي فريق المصري زيه باللون الأخضر الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأحمر الكامل.

الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد، وتعادل أمام إنييمبا بالجولة الثانية 2-2.

بينما فاز المصري على إنييمبا 2-0 في الجولة الأولى، وتعادل ضد بلاك بولز بهدف لكل فريق.

ويتقاسم الزمالك والمصري صدارة المجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد 4 نقاط لكل فريق.

فيما يحتل إنييمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة لكل فريق.

عمر جابر الزمالك الكونفدرالية
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