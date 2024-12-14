انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) إيفرتون

بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يكسر عقدة وولفرهامبتون بفوز درامي

فان دايك: الحكم كان متوترا.. وعدنا في النتيجة بطريقة رائعة ضد فولام

نزيف النقاط يتواصل.. ليفربول يتعادل مع فولام وتشيلسي يترقب

أضاع هدية ليفربول وأوقفته تقنية الفيديو.. أرسنال يتعادل مع إيفرتون

الأعلى في الدوريات الكبرى.. صلاح يساهم في الهدف رقم 22

انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(2) فولام

أرنولد يرفض استبعاد مانشستر سيتي من سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام فولام.. وكييزا ونونيز على الدكة