انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) إيفرتون

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 16:50

كتب : FilGoal

ويليام ساليبا - أرسنال - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد إيفرتون في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 15 مباراة بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر.

فيما يحتل إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة من 14 مباراة.

أخبار متعلقة:
أرنولد يرفض استبعاد مانشستر سيتي من سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الزمالك يرتدي زيه التقليدي والمصري بـ الأخضر في الكونفدرالية كورييري ديلو سبورت: أنشيلوتي وأليجري ضمن المرشحين لتدريب روما

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

--

ق 93 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. لا ركلة جزاء

ق 90 ركلة جزاء لأرسنال عقب تدخل ضد تيمبر

ق 64 ساكا يهدر الفرصة الأخطر في الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 12: تسديدة أرضية قوية من أوديجارد تمر بجوار القائم

بداية اللقاء

أرسنال إيفرتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يكسر عقدة وولفرهامبتون بفوز درامي فان دايك: الحكم كان متوترا.. وعدنا في النتيجة بطريقة رائعة ضد فولام نزيف النقاط يتواصل.. ليفربول يتعادل مع فولام وتشيلسي يترقب أضاع هدية ليفربول وأوقفته تقنية الفيديو.. أرسنال يتعادل مع إيفرتون الأعلى في الدوريات الكبرى.. صلاح يساهم في الهدف رقم 22 انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(2) فولام أرنولد يرفض استبعاد مانشستر سيتي من سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام فولام.. وكييزا ونونيز على الدكة
أخر الأخبار
بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش يكسر عقدة وولفرهامبتون بفوز درامي 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل بيراميدز - رمضان صبحي وماييلي أساسيان في مواجهة الترجي 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
فان دايك: الحكم كان متوترا.. وعدنا في النتيجة بطريقة رائعة ضد فولام 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماينز يسقط بايرن ميونيخ في فخ الخسارة الأولى بـ الدوري الألماني 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر العراقي: درسنا الزمالك جيدا ونسعى للفوز بكل مبارياتنا 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر علي ماهر: ثقتي كبيرة في لاعبي المصري.. وندرك تماما مدى صعوبة لقاء الزمالك 58 دقيقة | الكرة الإفريقية
نزيف النقاط يتواصل.. ليفربول يتعادل مع فولام وتشيلسي يترقب 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
أضاع هدية ليفربول وأوقفته تقنية الفيديو.. أرسنال يتعادل مع إيفرتون 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 3 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية 4 جوميز يطلب الرحيل عن الزمالك.. وخطوة من مجلس الإدارة