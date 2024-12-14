أرنولد يرفض استبعاد مانشستر سيتي من سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 16:44

كتب : FilGoal

ترينت ألكسندر أرنولد - كريستال بالاس - ليفربول

رفض ترينت ألكسندر أرنولد استبعاد مانشستر سيتي من قائمة المرشحين للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي رغم سلسلة النتائج السلبية.

وخسر سيتي 4 من آخر 6 مباريات في الدوري الإنجليزي في حملة الدفاع عن لقبه.

وقال أرنولد عبر شبكة سكاي سبورتس: "أهدروا نقاطا هذا الموسم أكثر مما فقدوا في الموسم الماضي بأكمله، لكنهم فريق حقق لقب الدوري في 4 مواسم متتالية وفاز بالثلاثية، يمتلكون لاعبين من طراز رفيع ومدرب رائع أيضا".

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وأكمل "لا يمكن استبعادهم من المنافسة ولن أتفاجئ إذا عادوا للسباق في نهاية الموسم".

ويبتعد سيتي عن ليفربول المتصدر بفارق 8 نقاط، ويمتلك الريدز مباراة مؤجلة.

وكان ليفربول قد فاز على مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وخاض أرنولد 18 مباراة هذا الموسم وصنع 4 أهداف في جميع المسابقات بقميص الريدز.

ويستعد ليفربول للقاء فولام في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي، فيما يلتقي سيتي مع مانشستر يونايتد غدا الأحد.

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