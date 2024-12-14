أرنولد يرفض استبعاد مانشستر سيتي من سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

رفض ترينت ألكسندر أرنولد استبعاد مانشستر سيتي من قائمة المرشحين للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي رغم سلسلة النتائج السلبية.

وخسر سيتي 4 من آخر 6 مباريات في الدوري الإنجليزي في حملة الدفاع عن لقبه.

وقال أرنولد عبر شبكة سكاي سبورتس: "أهدروا نقاطا هذا الموسم أكثر مما فقدوا في الموسم الماضي بأكمله، لكنهم فريق حقق لقب الدوري في 4 مواسم متتالية وفاز بالثلاثية، يمتلكون لاعبين من طراز رفيع ومدرب رائع أيضا".

وأكمل "لا يمكن استبعادهم من المنافسة ولن أتفاجئ إذا عادوا للسباق في نهاية الموسم".

ويبتعد سيتي عن ليفربول المتصدر بفارق 8 نقاط، ويمتلك الريدز مباراة مؤجلة.

وكان ليفربول قد فاز على مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وخاض أرنولد 18 مباراة هذا الموسم وصنع 4 أهداف في جميع المسابقات بقميص الريدز.

ويستعد ليفربول للقاء فولام في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي، فيما يلتقي سيتي مع مانشستر يونايتد غدا الأحد.