تشكيل ليفربول - صلاح يقود الهجوم أمام فولام.. وكييزا ونونيز على الدكة

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول خلال المواجهة المرتقبة ضد فولام.

ويلعب ليفربول ضد فولام بعد قليل ضمن الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ويعتمد أرني سلوت مدرب ليفربول على الثلاثي محمد صلاح ولويس دياز وكودي جاكبو في قيادة هجوم فريقه أمام فولام.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة فولام كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترنت ألكسندر أرنولد

الوسط: ريان جرافينبيرخ - دومينيك سوبوسلاي - كورتيس جونز

الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز.

وعلى مقاعد البدلاء: كويمين كيلير - جوتا - كييزا - إندو - نونيز - هارفي إليوت - كوانساه - نيوني - مورتون.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، فيما يحتل ضيفه فولام المركز العاشر برصيد 23 نقطة.