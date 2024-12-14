تشكيل أرسنال - عودة جابرييل للدفاع.. وظهير شاب أمام إيفرتون

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

جابرييل مدافع أرسنال أمام سبورتنج لشبونة

عاد جابريل ماجاليس لقيادة دفاع أرسنال بعدما غاب في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة.

ويبدأ المدافع البرازيلي أساسيا ضد إيفرتون في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد لويس سكيلي كظهير أيسر للمباراة الثانية على التوالي مع أرسنال بعدما شارك أساسيا ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا.

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وجاء تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – لويس سكيلي

الوسط: ديكلان رايس – ميكيل ميرينو – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – جابرييل مارتينيلي

ويحتل أرسنال المركز الثالث برصيد 29 نقطة من 15 مباراة بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر.

فيما يحتل إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة من 14 مباراة.

يذكر أن مباراة الجولة الماضية بين إيفرتون وليفربول تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية.

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