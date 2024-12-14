تقارير: مالك نوتنجهام فورست يتفاوض مع ساو باولو بشأن أكاديمية الشباب

يرغب إيفانجيلوس ماريناكيس مالك ناديي أولمبياكوس اليوناني ونوتنجهام فورست الإنجليزي في عقد شراكة مع أكاديمية نادي ساو باولو البرازيلي.

وكان رجل الأعمال اليوناني قد دخل مفاوضات في وقت سابق لشراء نادي فاسكو دا جاما البرازيلي.

ووفقا للتقارير البرازيلية فإن جوليو كاسيريس رئيس ساو باولو أجرى محادثات مع رجل الأعمال اليوناني لمناقشة إطار الشراكة.

ويأمل ساو باولو في الحصول على عرض مالي جيد يساهم في تمويل مقر "كوتيا" لأكاديمية النادي وزيادة الاستثمارات في فئات الشباب.

ونفى النادي البرازيلي بيع حصص من أكاديميته حيث يراها أصل مهم من أصول النادي خاصة مع الاستمرار في تدعيم صفوف الفريق الأول بلاعبين شباب وبيعهم ما يدر عائدا ماليا للنادي، وهو ما يعني أن النادي سيواصل التحكم في الأكاديمية.

ويعاني ساو باولو مؤخرا في فئات الشباب، ويرغب في عقد الشراكة مع رجل الأعمال مما يدعمه بضم كشافين واستقطاب المواهب الشابة بعد اضطرار النادي لتقليل النفقات بسبب المشاكل المالية.

وبالنسبة لماريناكيس فإن الشراكة بدورها ستشكل له استثمارا في الحقوق الرياضية للاعبين الشباب والحصول على مقابل مادي من الانتقالات المستقبلية وهو ما يتناسب مع أفكار ساو باولو.

ومؤخرا سمحت الحكومة البرازيلية للأندية لأن تصبح شركات مساهمة وفتحت الباب لدخول المستثمرين الأجانب وهو ما تسبب في تطوير الكرة البرازيلية مؤخرا.

واحتل ساو باولو المركز السادس في الموسم المنقضي من الدوري البرازيلي برصيد 59 نقطة بفارق 20 نقطة عن بوتافوجو المتصدر.

ويشارك ساو باولو الموسم المقبل في كوبا ليبرتادوريس 2025.