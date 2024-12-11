التحول لشركات مساهمة.. أسباب النهضة البرازيلية في كرة القدم

اتسعت الفجوة بشدة بين فرق البرازيل وباقي القارة في أمريكا الجنوبية، سواء على المستوى المالي أو الكروي.

الفرق البرازيلية حققت لقب كوبا ليبرتادوريس في آخر 6 سنوات وهيمنت بشكل تام قاريا، بل وقلصت الفارق مع فارق الأرجنتين للقب وحيد تاريخيا.

ومع تتويج بوتافوجو بلقب كوبا ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه بتفوقه على أتليتكو مينيرو، كان لابد من معرفة الأسباب.

Football Benchmark أعدوا تقريرا أوضحوا فيه أسباب تفوق فرق البرازيل على المستوى المالي.

نقطة التحول

النقطة المهمة لكرة القدم في البرازيل هو موافقة الحكومة في عام 2021 على السماح للأندية أن تتحول لتكون شركات مساهمة.

الهدف الأساسي لنظام SAF هو تحسين حوكمة وإدارة أندية كرة القدم ماليا، وبالتالي جذب مستثمرين جدد.

ومن بين التغييرات القانونية الأخرى، سمح النظام الجديد للأندية بنقل الأصول إلى كيان جديد خالٍ من المسؤولية، وإصدار سندات خاصة والاستفادة من نظام ضريبي.

انتقلت 9 أندية إلى SAF (شركات مساهمة) منها 3 لمستثمرين الأجانب: بوتافوجو (جون تيكستور من خلال مجموعة إيجل فوتبول)، وفاسكو دا جاما (777 بارتنرز) وباهيا (مجموعة سيتي).

حقوق البث

حتى 2024 كانت الأندية تتفاوض على حقوق البث بشكل منفرد، وبدءا من 2025 ستبدأ عملية البيع بشكل مركزي.

الأندية مقسمة لقسمين.

الأول: LIBRA وتوصلت لاتفاقية مدتها 5 سنوات مع شبكة Globo بقيمة حوالي 1.3 مليار ريال برازيلي سنويًا (حوالي 200 مليون يورو).

والثاني: LFU ويضم 32 ناديا عقدوا صفقة بقيمة 2.6 مليار ريال برازيلي (حوالي 500 مليون يورو) مع XP Investimentos وGeneral Atlantic وLife Capital Partners. تتضمن هذه الصفقة بيع 20% من حقوقها الإعلامية المستقبلية للسنوات الخمسين المقبلة، بدءا من عام 2025. واحتسبت العديد من الأندية في هذه المجموعة بالفعل هذا الدخل في بياناتها المالية لعام 2023.

وسجل ناديا فلومينينسي وإنترناسيونال 40 مليون يورو و39 مليون يورو على التوالي.

الأداء المالي

شهد إجمالي الإيرادات التشغيلية لأندية الدوري البرازيلي ارتفاعا ملحوظا بنسبة 30% في آخر 5 مواسم والسبب في ذلك النهضة التي حدثت في الملاعب من بعد كأس العالم 2014.

ومع ذلك، فإن أحدث متوسط ​​لإيرادات التشغيل لكل نادٍ في الدوري البرازيلي هو 68 مليون يورو، وهو رقم قليل للغاية مقارنة بفرق الدوري الإنجليزي والتي حققت 349 مليون يورو في 2022/23 أي 5 أضعاف.

على مدار المواسم الـ 5 الماضية، تجاوز نمو إيرادات الدوري البرازيلي نسبة 30% وهو أكبر من الدوريات الخمس الكبرى الأوروبية، والتي تراوحت معدلات نموها من 13% للدوري الإيطالي إلى 26% للدوري الفرنسي.

بالنسبة للأندية، فلامنجو الأفضل أداءً محليا حيث بلغت إيراداته التشغيلية نحو 200 مليون يورو لموسم 2023.

بالميراس وكورينثيانز وساو باولو الأندية البرازيلية الوحيدة الأخرى التي تجاوزت 100 مليون يورو من الإيرادات، في حين تجاوز 11 ناديا 50 مليون يورو في عام 2023.

بالمقارنة مع الفرق الأوروبية الكبيرة فالفجوة ضخمة فعلى سبيل المثال سجل ريال مدريد إيرادات تشغيلية بلغت 830 مليون يورو، أي أعلى بنحو 4.2 مرة من إيرادات فلامنجو.

في قارة أمريكا الجنوبية، وخاصة ضد المنافسين الرئيسيين من الأرجنتين، تبلغ إيرادات التشغيل لفلامنجو 1.6 ضعف إيرادات نادي بوكا جونيورز (127 مليون يورو في 2022/23).

الانتقالات

تعد تجارة اللاعبين مصدرا مهما للدخل للأندية البرازيلية. على مدار المواسم الستة الماضية (2018/19 إلى 2023/24) حققوا 1.7 مليار يورو من كدخل من قيمة الانتقالات، بمتوسط ​​284 مليون يورو سنويا.

وعلى الرغم من هذه الأرباح، فإن الدوري البرازيلي يحتل المركز الثامن من حيث إجمالي دخل الانتقالات على مدار 6 سنوات، خلف الدوريات الخمس الكبرى الأوروبية، والدوريين البرتغالي والهولندي، والتي حققت 2.3 مليار يورو و1.8 مليار يورو على التوالي.

في نفس الوقت زادت قيمة التعاقدات البرازيلية، خلال نفس الفترة، إذ أجروا تعاقدات بقيمة 827 مليون يورو.

على مستوى الأندية، كان فلامنجو وبالميراس من أكثر الأندية إنفاقا وربحا على مدار المواسم الستة الماضية. بينما سجل جريميو وأتليتكو بارانينسي أفضل أرصدة صافية تراكمية.

ومن بين أندية الدرجة الأولى العشرين، على مدار المواسم الستة الماضية، سجل 16 ناديا رصيدا صافيا تراكميا إيجابيا للانتقالات، بينما سجلت 4 أندية فقط (فورتاليزا وبوتافوجو وباهيا وريد بول براجانتينو) رصيدا سلبيا.

قيمة الفريق

يتصدر فلامنجو وبالميراس قائمة القيمة السوقية للفريق في البرازيل، بقيمة 200 مليون يورو و191 مليون يورو على التوالي.

وتصل متوسط ​​قيمة اللاعبين في الدوري البرازيلي لـ 2.7 مليون يورو وهي أقل بكثير من متوسط ​​الدوريات الخمس الكبرى الأوروبية، حيث يصل المتوسط للاعب من 24.5 مليون يورو في الدوري الإنجليزي إلى 9.8 مليون يورو في الدوري الفرنسي للاعب.

بالإضافة إلى ذلك، فإن متوسط ​​الدوري البرازيلي أقل من متوسط ​​الدوري البرتغالي والدوري الهولندي.

على الرغم من ذلك، تهيمن الأندية البرازيلية على أمريكا الجنوبية من حيث قيمة الفريق، فاحتلت 8 أندية قائمة أفضل 10 أندية في كونيمبول (اتحاد أمريكا الجنوبية) من حيث القيمة.

تبلغ قيمة فريق فلامنجو ما يقرب من 3 أضعاف قيمة فريق ريفر بليت (75 مليون يورو) وبوكا جونيورز (74 مليون يورو).

ويصل متوسط ​​قيمة اللاعب في الدوري الأرجنتيني 1.2 مليون يورو، وهو أقل من نصف المتوسط ​​في البرازيل.