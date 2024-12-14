مدرب الترجي: نعوّل على روح المجموعة لتخطي غياب ساس ضد بيراميدز

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 13:25

كتب : FilGoal

الترجي

أعلن لورينت ريجيكامب المدير الفني لـ الترجي غياب لاعبه يان ساس عن مواجهة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الترجي في استاد رادس لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ دوري الأبطال.

وقال الروماني في المؤتمر الصحفي: "أداء الفريق الجماعي كان متواضعا ضد ساجرادا في ظل ارتكاب أخطاء على جميع المستويات".

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وأضاف "شاهدنا المباراة مع اللاعبين لتفادي الأخطاء، والظروف تُملي علينا تحقيق الفوز لأنها ستساوي صدارة المجموعة".

وتابع "لا يمكنني الكشف عن اختيارات التي سأعتمد عليها في المباراة، ونعوّل كثيرا علي روح المجموعة لتجاوز غياب البرازيلي يان ساس".

ويغيب البرازيلي بسبب الإصابة التي تعرض لها بنهاية الشهر الماضي.

وتعادل الترجي بدون أهداف خارج القواعد في الجولة الماضية مع ساجرادا في أنجولا.

ويتصدر بيراميدز الترتيب بفارق الأهداف عن الترجي برصيد 4 نقاط.

الترجي بيراميدز لورينت ريجيكامب
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