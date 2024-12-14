إنتركونتيننتال - رئيس باتشوكا: جماهير الأهلي يريدون رد الاعتبار.. ونتطلع لضم لاعبين عرب في المستقبل

يثق أرماندو مارتينيز رئيس نادي باتشوكا المكسيكي في قدرات فريقه رغم المواجهة الصعبة المنتظرة على حد وصفه أمام الأهلي.

وتتجدد المواجهة عقب مرور 16 عاما، إذ جمعت كأس العالم للأندية 2008 مباراة بين الأهلي وباتشوكا في 13 ديسمبر. (طالع التفاصيل)

واليوم الموافق 14 ديسمبر 2024 يلعب الفريقان مجددا لكن هذه المرة ليست في اليابان لكن بالعاصمة القطرية الدوحة وتحديدا على ملعب 974.

وقال أرماندو مارتينيز رئيس باتشوكا عبر إم بي سي مصر 2: "لعبنا ضد الأهلي من قبل في كأس العالم للأندية وكانت مباراة قوية للغاية امتدت للأشواط الإضافية. أتوقع أن جماهير الأهلي يريدون رد الاعتبار، لكن نحن أيضا سنبذل قصارى جهدنا".

وأضاف"الأهلي الفريق الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية ويملك العديد من الألقاب المحلية والقارية، إنه الفريق التاريخي في مصر".

وشدد "مواجهة ريال مدريد؟ نحن لا نفكر في ذلك حاليا ونضع كامل تركيزنا عى مواجهة الأهلي".

وأتم"اللاعبون العرب رائعون، لدينا أسامة إدريسي الذي يتمتع بقدرات كبيرة وأتمنى استمراره معنا. نحن نتطلع للتعاقد مع لاعبين عرب آخرين في المستقبل".

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء بملعب لوسيل في الدوحة.