في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية

تتكرر المواجهة مجددا بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي في المحافل الدولية.

وتتجدد المواجهة عقب مرور 16 عاما، إذ جمعت كأس العالم للأندية 2008 مباراة بين الأهلي وباتشوكا في 13 ديسمبر.

ويوم 14 ديسمبر 2024 يلعب الفريقان مجددا لكن هذه المرة ليست في اليابان لكن بالعاصمة القطرية الدوحة وتحديدا على ملعب 974.

وكان الأهلي متقدما على باتشوكا بهدفين دون مقابل خلال الشوط الأول، لكن نجح الفريق المكسيكي في العودة بالشوط الثاني وخطف التعادل.

وفرط الأهلي في تقدمه ونجح باتشوكا في حسم اللقاء بنتيجة 4-2 بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

وكان فريق الأهلي في هذه الفترة تحت قيادة مانويل جوزيه.

ويستعرض لكم FilGoal.com تشكيل الأهلي بتلك المباراة:

حراسة المرمى: أمير عبد الحميد

الدفاع: أحمد فتحي - وائل جمعة - شادي محمد - أحمد السيد - جيلبرتو.

الوسط: حسام عاشور - أحمد حسن - محمد بركات - محمد أبو تريكة.

الهجوم: فلافيو

البدلاء:

ق77 أحمد صديق بدلا من أحمد حسن

ق91 سيد معوض بدلا من أحمد فتحي

ق97 حسين ياسر بدلا من جيلبرتو

الأهداف:

ق28 فوستو بينتو بالخطأ في مرماه بعد عرضية أبو تريكة

ق45 فلافيو بعد عرضية محمد بركات

ق47 لويس مونتيس يسجل الأول لباتشوكا

ق73 كريستيان خيمينيز يتعادل لباتشوكا

ق98 داميان ألفاريز يتقدم لباتشوكا

ق110 كريستيان خيمينيز يسجل الرابع