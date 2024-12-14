آس: عودة فاتي وكريستنسن للتدريبات.. وموقفهما من مواجهة ليجانيس

السبت، 14 ديسمبر 2024 - 00:04

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

عاد أنسو فاتي وأندرياس كريستنسن ثنائي برشلونة إلى تدريبات مرة أخرى.

وحسب صحيفة آس، فإن فاتي شارك في التدريبات بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة، ويستطيع المشاركة ضد ليجانيس.

وأفادت الصحيفة أن كريستنسن شارك في جزء من التدريبات، إلا أنه لن يتواجد في قائمة الفريق ضد ليجانيس، إذ لم يحصل على الإذن الطبي بعد.

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وأوضحت الصحيفة أن عودة كريستنسن للعب المباريات ستكون في بداية شهر يناير المقبل.

وعانى الجناح الإسباني من إصابة عضلية في الفخذ.

وغاب اللاعب البالغ من العمر 22 عاما عن برشلونة لمدة 82 يوما حتى الآن خلال الموسم الجاري بسبب الإصابة.

وتعرض فاتي لإصابة في 24 يوليو الماضي في قدمه وغاب على إثرها 54 يوما بواقع 5 مباريات.

وأبعدته الإصابة الحالية عن برشلونة 28 يوما بواقع 7 مباريات.

وشارك فاتي في 7 مباريات فقط منذ بداية الموسم كان جميعها كبديل ولم يتمكن من صنع أو تسجيل أي هدف.

ومنذ صعوده للفريق الأول ببرشلونة شارك فاتي صاحب الـ 22 عاما في 119 مباراة بقميص الفريق وخلالها سجل 37 هدفا وصنع 14.

بينما يعاني اللاعب الدنماركي من إصابة أجبرته على إجراء عملية جراحية في قدمه اليسرى لعلاج التهاب في وتر العرقوب.

واستغل النادي الكتالوني إصابة كريستنسن في الصيف الماضي لتسجيل داني أولمو

وتسمح لوائح الدوري بتسجيل لاعب بدلا من الآخر في حالة إصابته لمدة 4 أشهر أو أكثر.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة منافسه ليجانيس في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

برشلونة الدوري الإسباني ليجانيس أنسو فاتي أندرياس كريستنسن
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