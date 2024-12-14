أجواش يوضح حقيقة المفاوضات لتدريب الزمالك

كشف روي أجواش المدرب المساعد السابق لـ الزمالك حقيقة وجود مفاوضات لقيادة الفريق فنيا خلفا لجوزيه جوميز.

ويعمل الزمالك على تعيين مدير فني جديد خلفا للبرتغالي الذي رحل وأصبح مدربا للفتح السعودي.

وقال أجواش عبر أم بي سي مصر 2: "لم يتحدث معي أي مسؤول من الزمالك لتدريب الفريق بشكل رسمي، وكان هناك بعض المحادثات غير رسمية".

وأضاف "كنت سعيدا بفترة العمل رفقة جوسفالدو فيريرا وحققنا لقب الدوري المصري، وإذا سنحت لي الفرصة للعمل مع الزمالك سأكون سعيدا للغاية".

وأكمل "أتابع المباريات من وقت لآخر، لكنني لا أتابع منذ وقت طويل، وأعلم بتتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية وأدرك أن الفريق يمتلك لاعبين يستطيعون تحقيق الفوز".

وواصل "أعلم أن جوسفالدو فيريرا اعتزل التدريب وهو يبحث عن الهدوء وقضاء الوقت مع عائلته والحصول على راحة بعدما حقق الكثير من النجاحات".

وأتم "أي مدرب سيسعد بتدريب الزمالك مع هؤلاء اللاعبين الموجودين في النادي، وجوزيه جوميز حقق العديد من الانتصارات مع الفريق وهو مدرب جيد للغاية".

وعمل أجواش من قبل كمدرب مساعد لجوسفالدو فيريرا وساهم بتتويج الفريق بلقب الدوري في 2022-23.

وسبق أن كشف FilGoal.com كيف يفكر الزمالك في ملف المدير الفني الجديد للفريق.

ويستعد الأبيض للقاء المصري في الجولة الثالثة من الكونفدرالية يوم الأحد المقبل، حيث يتصدر كلا الفريقين ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.