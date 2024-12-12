في الجول يكشف كيف يتحرك الزمالك في ملف المدير الفني الجديد

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 18:04

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

وضع الزمالك أولوية لمدرب أجنبي يمتلك خبرة التدريب في مصر من قبل لخلافة البرتغالي جوزيه جوميز.

ورحل جوزيه جوميز عن تدريب الزمالك وأصبح مدربا للفتح السعودي، وسيعوضه بشكل مؤقت أحمد مجدي في منصب الرجل الأول خلال لقاء المصري في الجولة الثالثة من الكونفدرالية.

FilGoal.com يكشف كيف يتحرك الزمالك في ملف المدير الفني الجديد.

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ورفض مسؤولو الزمالك التفكير في خيار المدرب المصري.

ويُعد روجيرو ميكالي مدرب منتخب الشباب اختيارا مثاليا لكنه يرتبط بعقد مع اتحاد الكرة، ولا يفكر الزمالك في دفع الشرط الجزائي للبرازيلي، وفرصه ستكون أقل طالما عقده مستمر.

المدرب البرازيلي خيار مهم للأبيض بشرط أن يسمح اتحاد المصري برحيله وبدون أن يتحمل الزمالك قيمة الشرط الجزائي.

وعُرض أكثر من اسم على الزمالك أبرزهم جوزيف زينباور مدرب الرجاء السابق وهيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق. ولم يتواصل مسؤولو الأبيض مع التشيلي لويس سييرا كما أشيع.

ويعمل مسؤولو الزمالك على إنهاء ملف المدير الفني منتصف الأسبوع المقبل خاصة مع رحيل أحمد مجدي عقب مباراة المصري ولقيادة الفريق ضد سيراميكا في الدوري يوم 19 ديسمبر الجاري.

وطُرح اسم الثلاثي: أحمد عيد عبد الملك وأمير عزمي وأيمن عبد العزيز لتولي منصب المدرب المساعد، وهو ما سيتحدد وفقا للمدرب الجديد وعدد مساعديه الأجانب.

ووضع الزمالك راتبا يتراوح بين 70-75 ألف دولار شهريا كراتب المدرب الجديد وجهازه الأجنبي، وهو أعلى مما كان يحصل عليه جوميز ومساعديه (65 ألف دولار شهريا).

وأعلن نادي الفتح السعودي تعيين البرتغالي جوزيه جوميز مديرا فنيا للفريق.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز أرقام جوميز مع الزمالك:

- حقق لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

- لعب 47 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات وحقق الفوز في 27 منهم.

- تعرض للخسارة 11 مرة وتعادل 9 مرات.

- سجل 91 هدفا خلال الـ 47 مباراة، بينما تلقت شباك الزمالك تحت قيادة 64 هدفا.

تعرف أيضا على أحمد مجدي مدرب الزمالك المؤقت خلال لقاء المصري.

مدرب الزمالك أحمد مجدي جوزيه جوميز
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