مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة باتشوكا في كأس التحدي

أنهى الأهلي مرانه الختامي لمباراة باتشوكا المكسيكي في كأس التحدي ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويستعد الأهلي بطل إفريقيا لمواجهة بطل أمريكا الشمالية يوم السبت على ملعب 974 في قطر.

وخاض الفريق مرانه اليوم بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى، وفقا لقواعد بطولة كأس القارات للأندية.

وأجرى لاعبو الفريق عملية إحماء وجزءا بدنيا خفيفا، قبل تنفيذ الشق الفني والخططي في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويصعد الفائز بالمباراة إلى مواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا على استاد لوسيل، في نهائي بطولة كأس القارات للأندية المقرر له يوم 18 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

ويحتضن ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة منافسات المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.