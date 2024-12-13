ظهرت الحقيقة.. والد موكوكو "المزيف" يكشف سر تزوير أوراقه في فضحية مدوية

انقلبت الأوضاع على رأس يوسوفا موكوكو لاعب نيس الفرنسي المُعار من بوروسيا دورتموند الألماني بعد سنوات من تحطيم الأرقام القياسية.

في مارس 2023 نشرت مجلة Bunte الألمانية وثيقة صادمة، تخص شهادة ميلاد موكوكو، ويظهر فيها أن عمره الحقيقي أكبر بأربع سنوات و5 أشهر من الحالي.

لكن بعد أكثر من عام ونصف جاءت الصدمة عن طريق والده جوزيف موكوكو بنفسه الذي قرر الاعتراف بالحقيقة.

وأوضح جوزيف أن يوسوفا ليس نجله، وأنه لم يُولد في 20 نوفمبر 2004 في ياوندي في الكاميرون كما جاء في الوثائق الرسمية.

وكشف الحقيقة أنه وُلد في 19 يوليو 2000 ما يجعله أكبر من عمره الحالي بـ 4 سنوات أي يبلغ 24 عاما وليس 20.

وخلال فيلم وثائقي أذيع عبر قناة ProSieben الألمانية اعترف جوزيف بتزوير أوراق يوسوفا مبررا " فعلنا ذلك من أجل الحصول على فرصة أفضل في كرة القدم الأوروبية".

وبذلك شارك يوسوفا بعمر أكبر من الحد الأقصى لمسابقات الشباب بعدما شارك في بطولة الدوري تحت 17 و18 عاما مع بوروسيا دورتموند وفاز بلقب بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما في 2021.

كما كشف تحقيق أجرته صحيفة "بيلد" الألمانية في الكاميرون إلى أنه لا يوجد طفل وُلد يحمل اسم يوسوفا في البلاد عام 2004.

والحقيقة أن اللاعب اسمه يوسوفا محمدو وهو نجل عثمان محمد سائق سيارة أجرة مجلي ووُلد بالفعل عام 2000.

ورغم ما أثير فإن نادي بوروسيا دورتموند يصر على صحة الوثائق الألمانية الرسمية التي تثبت هوية وعمر اللاعب.

وقال ساشا فليج، مدير الاتصالات بالنادي: "تسجيل اللاعبين وتراخيصهم يعتمد على وثائق صادرة عن سلطات مختصة".

وإذا ثبت تزوير اللاعب لأوراقه الرسمية فأن العواقب ستكون كبيرة على اللاعب بالإضافة لبوروسيا دورتموند.

وسيعمل ناديا دورتموند ونيس على حل الأزمة للاعب الشاب الذي سيصبح صاحب واحدة من أكبر فضائح التزوير في تاريخ كرة القدم الحديث.

يوسوفا يخوض الموسم الجاري معارا لنيس الفرنسي وشارك في 13 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما في الدوري الفرنسي والدوري الأوروبي.

موكوكو هو أصغر لاعب شارك وسجل في تاريخ الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا بقميص دورتموند، وأصغر لاعب يشارك بقميص ألمانيا في كأس العالم، أرقام ربما ستختفي عند التأكد من الحقيقة بشكل كامل.