ليس معجزة! تقرير صادم: موكوكو أكبر بأربع سنوات من عمره الحقيقي.. ووالده شخص آخر

الجمعة، 10 مارس 2023 - 12:26

كتب : FilGoal

يوسوفا موكوكو - دورتموند

يبدو أن يوسوفا موكوكو لاعب بوروسيا دورتموند ومنتخب ألمانيا، لم يعد طفلًا معجزة بحق.

مجلة Bunte الألمانية نشرت وثيقة صادمة، تخص شهادة ميلاد موكوكو، ويظهر فيها أن عمره الحقيقي أكبر بأربع سنوات و5 أشهر من الحالي.

ويُفترَض أن موكوكو وُلد يوم 20 نوفمبر 2004 في العاصمة الكاميروني ياوندي، وترعرع في منزل جده، قبل أن يصطحبه والده جوزيف موكوكو للإقامة معه في مدينة هامبورج الألمانية عندما كان عمره 10 سنوات.

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لكن الوثيقة التي نشرتها المجلة الألمانية تفيد أن تاريخ الميلاد الحقيقي لـ يوسوفا هو 19 يوليو 2000، وأن لقبه الحقيقي هو محمدو و ليس موكوكو.

الوثيقة توضح أن والده عثمان محمدو سائق أجرة كاميروني، وهو شخص مختلف عن جوزيف موكوكو الذي يُفترَض أنه والد يوسوفا موكوكو في ألمانيا.

وحصلت المجلة على الوثيقة منذ حوالي 3 أشهر، لكن المحكمة أوقفت نشرها بعد أن تحرك محامي موكوكو لمنع صدورها.

لكن محكمة فرانكفورت الرئيسية أزالت قرار المنع وسمحت بنشر الوثيقة لأنها شيء يخص الشأن العام مع امتلاك دلائل كافية على صحتها.

ولو صدقت شهادة الميلاد، فالعمر الحقيقي لـ موكوكو هو 22 عامًا و9 أشهر تقريبًا.

ويتواجد موكوكو في صفوف دورتموند منذ عام 2016، وقد تم تصعيده للفريق الأول في 2020 وخاض معه 63 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع 8.

ويمتلك موكوكو مباراتين دوليتين مع منتخب ألمانيا الأول، ويعد أصغر لاعب يشارك في تاريخ كأس العالم.

كما أن موكوكو هو أصغر لاعب يشارك في تاريخ الدوري الألماني، وأصغر لاعب يسجل هدفا في المسابقة.

يوسوفا موكوكو دورتموند ألمانيا
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