قائمة ريال مدريد – أنشيلوتي يضم الجميع.. 26 لاعبا في كأس إنتركونتيننتال 2024

ضم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد قائمة تضم 26 لاعبا للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويستعد ريال مدريد للقاء الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل في نهائي المسابقة.

وشهدت القائمة انضمام جميع لاعبي الملكي بما فيهم اللاعبين المصابين بإصابات طويلة الأمد مثل داني كارباخال وإيدر ميليتاو الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي، ودافيد ألابا الذي لم يتعاف بعد من إصابته من الرباط الصليبي.

ويتواجد أيضا كيليان مبابي رغم معاناة الثنائي من الإصابة وتضائل فرص المشاركة في المباراة.(طالع التفاصيل)

وجاءت قائمة الميرينجي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – جونزاليس فران

الدفاع: داني كارباخال – إيدر ميليتاو – دافيد ألابا – لوكاس فاسكيز – خيسوس فاييخو – فران جارسيا – فيرلاند ميندي – أنطونيو رودريجر – يوسف لخديم – راؤول أسينسيو – لورينزو أجوداو

الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – براهيم دياز

الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – رودريجو – إندريك

ويسعى ريال مدريد لتحقيق لقب البطولة بنظامها الجديد لأول مرة، بعدما حقق لقب كأس العالم للأندية 5 مرات وكأس إنتركونتيننال بالمسمى القديم 3 مرات.