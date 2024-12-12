ماركا: مشاركة مبابي في نهائي كأس إنتركونتيننتال "تكاد تكون مستحيلة"

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 16:43

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

أصبحت مشاركة كيليان مبابي في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 "تكاد تكون مستحيلة".

وينتظر ريال مدريد بطل أوروبا الفائز من لقاء الأهلي وباتشوكا المكسيكي لمواجهته في النهائي يوم الأربعاء 18 ديسمبر على ملعب لوسيل في قطر.

وتعرض مبابي للإصابة في مباراة أتالانتا يوم الثلاثاء الماضي في الفوز بنتيجة 3-2 بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

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وخرج اللاعب متأثرا بانزعاج في أربطة الركبة بعد نصف ساعة فقط من انطلاق اللقاء.

ووفقا صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن كيليان مبابي يعاني من إصابة في الفخذ الأيسر ومدة غيابه ستصل لـ 10 أيام "ما يجعل مشاركته في كأس إنتركونتيننتال يكاد يكون مستحيلا.

وأشار التقرير إلى أن سيسافر مبابي إلى قطر وسيجلس على مقاعد البدلاء وسيشارك في حالة الطوارئ.

وأوضح التقرير أن الطبيعي ألا يلعب مبابي حتى نهاية العام الجاري، وسيتم قياس مدى تحسنه بشكل يومي وهو ما يتحدد من الفحوصات الطبية وشعور اللاعب.

وسيغيب مبابي عن مواجهة رايو فاييكانو، وشدد التقرير أن مشاركته في نهائي كأس إنتركونتيننتال ربما تكون معجزة.

وتأتي الإصابة في الوقت الذي يعيش فيه اللاعب أياما إيجابية بقميص الملكي بعدما سجل ضد جيرونا وأتالانتا.

وسيكون أسوأ سيناريو محتمل هو تأخر عودة الفرنسي للمشاركة في المباريات يوم 3 يناير المقبل عندما يواجه فالنسيا في الدوري الإسباني.

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