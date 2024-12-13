سلوت يمدح صلاح: أحد أسباب نظافة شباكنا.. ولا يقلقني موقف عقده

واصل أرني سلوت المدير الفني لليفربول على مدح لاعبه الدولي المصري محمد صلاح.

وحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل استضافة ليفربول لمنافسه فولام يوم السبت: "أعمل مع العديد من اللاعبين المميزين هنا، وصلاح بالتأكيد واحد منهم، إنه لاعب يستحق تسجيل الأهداف، وهو أيضًا أحد الأسباب التي جعلتنا نحافظ على نظافة شباكنا في العديد من المباريات."

وتلقى ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي 11 هدفا في 14 مباراة، فيما تلقى هدفا وحيدا في دوري الأبطال خلال 6 مباريات.

وعن تجديد عقود لاعبيه الثلاثة: "لا يقلقني هذا، نحن نقبل الوضع كما هو، إنهم يلعبون في نادٍ جيد للغاية ويقدمون أداءً جيدًا للغاية في الوقت الحالي."

وتنتهي عقود الثلاثي محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وألكسندر أرنولد بنهاية الموسم الجاري.

وعن عودة المصابين فيديريكو كييزا، وديوجو جوتا، قال سلوت: "أعتقد أنهما متاحان، ربما يكون جوتا ضمن تشكيل الفريق، وعلينا أن نرى وضع كييزا".

وأكمل: "نلعب الكثير من المباريات وهو ما يجعل الأمر صعبا، من الصعب أحيانا على المدرب أن يمنحك دقائق، ربما تكون مباراة ساوثهامبتون فرصة جيدة لمنح الوقت لكييزا لاستعادة لياقته البدنية، ولكن ليس دائما من السهل العثور على تلك الدقائق".

ويلتقي ليفربول أمام سوثهامبتون يوم الأربعاء 18 ديسمبر في كأس الرابطة.

وعن نونيز، علق سلوت: "لم يسجل عدد الأهداف التي يريدها هو أو نحن، لكنه يؤثر بمعدل عمله، إنه جزء من فريق يسجل الكثير من الأهداف ويفوز، لا أحكم على داروين من أهدافه فقط".

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، فيما يحتل ضيفه فولهام المركز العاشر برصيد 23 نقطة.