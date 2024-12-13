سلوت يمدح صلاح: أحد أسباب نظافة شباكنا.. ولا يقلقني موقف عقده

الجمعة، 13 ديسمبر 2024 - 16:10

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر سيتي مع أرني سلوت

واصل أرني سلوت المدير الفني لليفربول على مدح لاعبه الدولي المصري محمد صلاح.

وحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل استضافة ليفربول لمنافسه فولام يوم السبت: "أعمل مع العديد من اللاعبين المميزين هنا، وصلاح بالتأكيد واحد منهم، إنه لاعب يستحق تسجيل الأهداف، وهو أيضًا أحد الأسباب التي جعلتنا نحافظ على نظافة شباكنا في العديد من المباريات."

أخبار متعلقة:
السادسة.. محمد صلاح لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي تخطى صلاح.. مرموش الأكثر مساهمة تهديفيا بين لاعبي الدوريات الـ5 الكبرى الأولى.. سلوت مدرب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي

وتلقى ليفربول هذا الموسم في الدوري الإنجليزي 11 هدفا في 14 مباراة، فيما تلقى هدفا وحيدا في دوري الأبطال خلال 6 مباريات.

وعن تجديد عقود لاعبيه الثلاثة: "لا يقلقني هذا، نحن نقبل الوضع كما هو، إنهم يلعبون في نادٍ جيد للغاية ويقدمون أداءً جيدًا للغاية في الوقت الحالي."

وتنتهي عقود الثلاثي محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وألكسندر أرنولد بنهاية الموسم الجاري.

وعن عودة المصابين فيديريكو كييزا، وديوجو جوتا، قال سلوت: "أعتقد أنهما متاحان، ربما يكون جوتا ضمن تشكيل الفريق، وعلينا أن نرى وضع كييزا".

وأكمل: "نلعب الكثير من المباريات وهو ما يجعل الأمر صعبا، من الصعب أحيانا على المدرب أن يمنحك دقائق، ربما تكون مباراة ساوثهامبتون فرصة جيدة لمنح الوقت لكييزا لاستعادة لياقته البدنية، ولكن ليس دائما من السهل العثور على تلك الدقائق".

ويلتقي ليفربول أمام سوثهامبتون يوم الأربعاء 18 ديسمبر في كأس الرابطة.

وعن نونيز، علق سلوت: "لم يسجل عدد الأهداف التي يريدها هو أو نحن، لكنه يؤثر بمعدل عمله، إنه جزء من فريق يسجل الكثير من الأهداف ويفوز، لا أحكم على داروين من أهدافه فقط".

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، فيما يحتل ضيفه فولهام المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي سلوت
نرشح لكم
مؤتمر جوارديولا: أريد 45 لاعبا.. ولا نفعل أفضل ما لدينا وقرار التدعيم في الشتاء الأولى.. سلوت مدرب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي السادسة.. محمد صلاح لاعب شهر نوفمبر في الدوري الإنجليزي ليفربول يستعيد مدافعه بعد غياب 3 أسابيع جوارديولا: المستقبل لـ يوفنتوس.. وهذا ما نفتقده ذا أثليتك: ليفربول يفكر في خوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد في آسيا جوميز: كنت قريبا من الرحيل عن ليفربول.. ولم نحقق شيئا بعد هذا الموسم تقرير: جراهام بوتر لا يمانع تدريب وست هام
أخر الأخبار
Gaming - ميسي يظهر في فورتنايت 9 دقيقة | Gamers
مؤتمر جوارديولا: أريد 45 لاعبا.. ولا نفعل أفضل ما لدينا وقرار التدعيم في الشتاء 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - خالد فتحي رئيسا للاتحاد المصري حتى 2028 22 دقيقة | كرة يد
مؤتمر يورتشيتش: بيراميدز وُلد كبيرا.. وهدفنا الفوز على الترجي في تونس 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر أحمد الشناوي: الترجي متمرس في إفريقيا.. وبيراميدز حديث العهد ولكن 47 دقيقة | الكرة المصرية
دوري السيدات - مسار يلحق بالأهلي الخسارة الأولي بثلاثة أهداف 52 دقيقة | رياضة نسائية
تحديد موعد سفر حسين لبيب وزيزو للمغرب لحضور حفل جوائز كاف 2024 54 دقيقة | الدوري المصري
إنتركونتيننتال - مؤتمر كولر: لا نريد العودة بأيدي فارغة إلى القاهرة.. وينقصنا اللقب العالمي ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 جوميز يطلب الرحيل عن الزمالك.. وخطوة من مجلس الإدارة