كأس الرابطة - شوقي غريب في ظهوره الأول يقود المحلة للفوز أمام زد

نجح شوقي غريب المدير الفني لغزل المحلة في الظهور له الأول له في قيادة زعيم الفلاحين لتحقيق فوز كبير على حساب ضيفه زد بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية من كأس الرابطة.

سجل ثلاثية غزل المحلة محمد حمدي زكي في الدقيقة 11، والغاني حميدو فاتاوو في الدقيقة 25، وعبدو يحيى في الدقيقة 38.

فيما سجل شادي حسين هدف زد الوحيد في الدقيقة 71 من ضربة جزاء.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب الغزل وزد، فرق البنك الأهلي والمصري وسيراميكا كليوباترا.

وكان البنك الأهلي نجح في اكتساح سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء لحساب الجولة الأولى.

ويلتقي غزل المحلة أمام البنك الأهلي في الجولة المقبلة، فيما يلتقي زد أمام المصري.

وتولى شوقي غريب المهمة الفنية لفريق غزل المحلة يوم الأحد الماضي خلفا لـ أحمد عيد عبد الملك.

ورحل عيد عبد الملك عن تدريب المحلة بعد حصول الفريق على 4 نقاط من أول 4 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم.

وتولى عيد تدريب غزل المحلة في الموسم الماضي وقاده للصعود من دوري المحترفين للدوري المصري الممتاز.

وأصبح غزل المحلة ثاني فريق يغير مدربه في الدوري المصري هذا الموسم بعد مرور 4 جولات عقب إنبي الذي أعلن رحيل سيد ياسين وتعيين محمد إسماعيل بدلا منه.