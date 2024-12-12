كأس الرابطة - شوقي غريب في ظهوره الأول يقود المحلة للفوز أمام زد

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 22:58

كتب : FilGoal

شوقي غريب

نجح شوقي غريب المدير الفني لغزل المحلة في الظهور له الأول له في قيادة زعيم الفلاحين لتحقيق فوز كبير على حساب ضيفه زد بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثانية من كأس الرابطة.

سجل ثلاثية غزل المحلة محمد حمدي زكي في الدقيقة 11، والغاني حميدو فاتاوو في الدقيقة 25، وعبدو يحيى في الدقيقة 38.

فيما سجل شادي حسين هدف زد الوحيد في الدقيقة 71 من ضربة جزاء.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - وادي دجلة وبلدية المحلة يتعادلان سلبيا في الجول يكشف الجهاز المعاون لـ شوقي غريب في المحلة.. وموقف المدرب العام شوقي غريب مديرا فنيا لـ غزل المحلة

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب الغزل وزد، فرق البنك الأهلي والمصري وسيراميكا كليوباترا.

وكان البنك الأهلي نجح في اكتساح سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء لحساب الجولة الأولى.

ويلتقي غزل المحلة أمام البنك الأهلي في الجولة المقبلة، فيما يلتقي زد أمام المصري.

وتولى شوقي غريب المهمة الفنية لفريق غزل المحلة يوم الأحد الماضي خلفا لـ أحمد عيد عبد الملك.

ورحل عيد عبد الملك عن تدريب المحلة بعد حصول الفريق على 4 نقاط من أول 4 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم.

وتولى عيد تدريب غزل المحلة في الموسم الماضي وقاده للصعود من دوري المحترفين للدوري المصري الممتاز.

وأصبح غزل المحلة ثاني فريق يغير مدربه في الدوري المصري هذا الموسم بعد مرور 4 جولات عقب إنبي الذي أعلن رحيل سيد ياسين وتعيين محمد إسماعيل بدلا منه.

شوقي غريب غزل المحلة كأس الرابطة زد
نرشح لكم
أسامة إدريسي: ما زلت لا أصدق هدفي في بوتافوجو.. ومباراة الأهلي صعبة ولكن إبراهيم عادل: النني تدخل لإقناع مسؤولي بيراميدز باحترافي.. وتمنيت خوض صلاح للأولمبياد إنتركونتيننتال - الشحات: التشبع بالألقاب ليس في قاموس الأهلي.. ولن نشغل أنفسنا بريال مدريد إنتركونتيننتال - وسام أبو علي: جاهزون لمواجهة باتشوكا.. وأحلم باللعب ضد ريال مدريد "طفح الكيل".. السكة الحديد مودرن يصدر بيانا بشأن القرارات التحكيمية في مواجهة الداخلية دوري المحترفين - وادي دجلة وبلدية المحلة يتعادلان سلبيا إنتركونتيننتال - مروان عطية: كأس التحدي لم نتوج به من قبل.. وحققت 12 بطولة في عامين استبعاد كولر.. كاف يعلن القائمة النهائية لأفضل مدرب في إفريقيا
أخر الأخبار
أسامة إدريسي: ما زلت لا أصدق هدفي في بوتافوجو.. ومباراة الأهلي صعبة ولكن 14 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري الأوروبي - المغربي إجمان يسجل في تعادل رينجرز وتوتنام.. ولاتسيو في الصدارة 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
الهزيمة الأولى.. مرموش يسجل في خسارة فرانكفورت أمام ليون بالدوري الأوروبي 58 دقيقة | المحترفون
إبراهيم عادل: النني تدخل لإقناع مسؤولي بيراميدز باحترافي.. وتمنيت خوض صلاح للأولمبياد ساعة | الكرة المصرية
رانييري: سعود عبد الحميد مثل الصاروخ ساعة | سعودي في الجول
إنتركونتيننتال – تريزيجيه يزور بعثة الأهلي في قطر 2 ساعة | كأس العالم للأندية
كأس الرابطة - شوقي غريب في ظهوره الأول يقود المحلة للفوز أمام زد 2 ساعة | الكرة المصرية
إنتركونتيننتال - الشحات: التشبع بالألقاب ليس في قاموس الأهلي.. ولن نشغل أنفسنا بريال مدريد 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 جوميز يطلب الرحيل عن الزمالك.. وخطوة من مجلس الإدارة