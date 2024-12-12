ليفربول يستعيد مدافعه بعد غياب 3 أسابيع

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 20:01

كتب : FilGoal

شعار ليفربول

استعاد ليفربول مدافعه كوستاس تسيميكاس بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة.

اللاعب اليوناني أصيب في الكاحل أثناء تدريبات ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد.

وشارك تسيميكاس في تدريبات ليفربول يوم الخميس، قبل يومين من لقاء فولام في الدوري الإنجليزي.

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وغاب كوستاس ضد ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي يوم 24 نوفمبر الماضي، قبل أن يعلن ليفربول إصابته.

بعدها غاب أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ثم مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري، كما غاب عن لقاء جيرونا في دوري الأبطال.

كوستاس تسيميكاس تنافس مع آندي روبرتسون على مركز الظهير الأيسر طوال الموسم، إذ شارك في 11 مباراة هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد أرني سلوت.

واستعاد ليفربول العديد من النجوم مؤخرا بعد تعافيهم من الإصابة، مثل أليسون بيكر وترينت ألكسندر أرنولد وديوجو جوتا وفيديريكو كييزا وهارفي إليوت.

ليفربول كوستاس تسيميكاس
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