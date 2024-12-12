تشكيل يونايتد - أموريم يجري 5 تبديلات أمام فيكتوريا بلزن

الخميس، 12 ديسمبر 2024 - 19:06

كتب : FilGoal

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

كشف روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي.

وأجرى أموريم 5 تبديلات في تشكيل الفريق عن المواجهة السابقة التي خسرها يونايتد أمام نوتنجهام فورست 3-2 في الدوري الإنجليزي.

ودفع المدرب البرتغالي بـ مزراوي بدلا من ليني يورو، وكاسيميرو بدلا من أوجارتي، ومالاسيا بدلا من ماينو، وزيركزي بدلا من هويلاند، وراشفورد بدلا من جرانتشو.

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وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أنديه أونانا

الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز

ديوجو دالوت - برونو فيرنانديز - كاسيميرو - تايرل مالاسيا

أماد ديالو - ماركوس راشفورد - جوشوا زيركزي

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط من فوزين و3 تعادلات، فيما يلاحقه فيكتوريا بلزن في المركز الـ13 بنفس الرصيد، ولكن فارق الأهداف في صالح الفريق الإنجليزي.

وتعد تلك المباراة الثانية لروبن أموريم مع مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الأوروبي بعدما حقق الفوز في أول مواجهاته أمام نادي بودو جليمت النرويجي 3-2.

مانشستر يونايتد فيكتوريا بلزن الدوري الأوروبي روبن أموريم
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