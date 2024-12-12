أحمد مجدي.. من التصعيد تحت قيادة جوزيه في الأهلي لتدريب الزمالك خلفا لجوميز

أصبح أحمد مجدي قائما بأعمال المدير الفني لـ الزمالك بشكل مؤقت بعد رحيل جوزيه جوميز عن تدريب الفريق.

وكشف FilGoal.com أمس الأربعاء عن تولي أحمد مجدي قيادة الجهاز الفني المؤقت ويعاونه حازم إمام كمدرب مساعد وعماد المندوه مدرب حراس المرمى. (التفاصيل من هنا)

FilGoal.com يصحبكم في رحلة سريعة للتعرف على مسيرة مجدي منذ بداية المشوار في الأهلي لقيادة الزمالك فنيا.

بدأ مجدي مسيرته كلاعب بقميص ناشئين الأهلي منذ أن كان عمره 11 عاما وتدرج في فرق الشباب طيلة 8 سنوات.

وصعّده البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني للأهلي آنذاك بعمر 16 عاما للتدرب رفقة الفريق الأول مع حسام عاشور.

وكشف مجدي في حوار سابق مع أون تايم سبورتس: "قضيت عامين في الفريق الأول للأهلي وكنت قريب من المشاركة أمام إنبي في كأس مصر لكن تعرضت لإصابة الغضروف قبل المباراة بيوم واحد وشارك عمرو الحلواني بدلا مني".

شارك في كأس العالم للشباب 2005 آنذاك رفقة حسام عاشور وشيكابالا وعبد الله السعيد وأحمد غانم سلطان وعمرو الحلواني، وتواجد منتخب مصر في مجموعة قوية ضمت الأرجنتين وألمانيا وأمريكا.

ووصف مجدي في حوار سابق مع FilGoal.com كيف واجهوا ليونيل ميسي قائلا: "قصير جدا ولكنه مثل الوتد، كنت أسمع عن ميسي ولكن لم أعرفه ووقتها وجدناه يدخل المصعد معنا وكان قصيرا جدا وشكله لا يوحي بأنه لاعب كرة".

وأضاف "عندما واجهنا الأرجنتين إسلام صيام كان مكلفا بمراقبته وقلت له دعنا نتبادل المراكز، وجدت لاعبا غير طبيعيا لدرجة إنه في الدقائق الأخيرة حينما أردت الانتقام وإعاقته بالكتف وجدت نفسي أنا من أطير جراء الالتحام".

بعد المشاركة في مونديال الشباب رفض التجديد للأهلي وخرج في تجربة احترافية صوب اليونان وارتدى قميص بانيونيوس استمرت عامين. ثم انتقل لأتروميتوس وعاد لمصر مجددا في 2007 مرتديا قميص الزمالك.

وكان لشيكابالا دورا في عودته لمصر من بوابة الزمالك بعدما لعبا سويا في اليونان قبل 2007 وفقا لتصريح سابق له عبر أون تايم سبورتس.

مع الأبيض خاض 3 مواسم محققا لقب كأس مصر 2007-08 مع رود كرول ضد إنبي، وانضم للمصري في 2010 وبعد موسمين عاد للزمالك مجددا وعقب موسم واحد انتقل لوادي دجلة.

كما شهد ذلك الموسم أيضا نشوب أزمة بين مجدي وحمادة أنور إداري الفريق بعد انضمام أحمد عيد عبد الملك، الأخير طلب الحصول على القميص رقم 14 الذي يرتديه مجدي.

رفض مجدي مبررا ذلك بأنه قميصه ولن يتنازل عنه كما فعل من قبل مع أحمد حسام "ميدو" واصفا إياه بأنه حالة خاصة.

وانتهى الخلاف وقتها بأن تنازل أحمد جعفر لعيد عن الرقم 11 وارتدى مهاجم المصرية للاتصالات السابق القميص رقم 9.

ولكن منح حمادة أنور الرقم 14 لعيد في منافسات دوري أبطال إفريقيا، ووصف مجدي ما حدث معه في تصريحات آنذاك لـFilGoal.com: "شعرت بالإهانة من التعامل معي بسياسة الأمر الواقع".

وأضاف "الجميع يعلم في النادي أن رقم 14 هو قميصي فكيف يتصرف كذلك حماده أنور دون علمي!".

موسم 2012-13 شهد واقعة أصبحت معتادة بعض الشيء مؤخرا في الكرة المصرية.

مجدي بدأ نسخة ذلك الموسم من كأس مصر بقميص الزمالك وسجل ضد الترسانة من ضربة جزاء في دور الـ 32، ثم رحل صوب وادي دجلة.

وبالفعل سجل ضربتين جزاء حاسمتين أمام إنبي والإسماعيلي في مباراتي ربع ونصف النهائي قادت الغزلان للوصول لنهائي كأس مصر، وواجه الزمالك في النهائي وخسره بنتيجة 3-0 لكن أصبح حجز اللقب لصالحه بفضل مشاركته مع الزمالك في بداية المشوار.

رحل مجدي عن دجلة صوب الأسيوطي الصاعد حديثا آنذاك للدوري المصري في 2014 ثم انضم لاحقا للنجوم وأعلن اعتزاله في 2018 بعمر 32 عاما.

كما سبق وأن اختار الفريق التاريخي للكرة المصرية من وجهة نظره عبر FilGoal.com:

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: محمد عبد الشافي - وائل جمعة - إبراهيم سعيد - أحمد فتحي

الوسط الدفاعي: حسام غالي

الوسط الهجومي: حازم إمام - محمد أبو تريكة - محمد صلاح

الهجوم: حسام حسن - مجدي طلبة

بعد الاعتزال توجه مجدي للتدريب في فرق شباب الزمالك وسموحة وبيراميدز.

وحصل على فرصته لأول مرة في الزمالك مع الفريق الأول رفقة الكولومبي كارلوس أوسوريو.

ثم أكمل المهمة رفقة مدحت عبد الهادي ومعتمد جمال، واستمر رفقة البرتغالي جوزيه جوميز.

وعمل مجدي مع أوسويرو في 22 مباراة ومدحت عبد الهادي في مباراتين ومعتمد جمال في 6 مباريات وجوزيه جوميز في 47 مباراة.

وخلال تلك المرحلة سافر في ديسمبر 2023 لويلز لإكمال دوراته التدريبية وللحصول على الرخصة التدريبية "A"من الاتحاد الويلزي لكرة القدم.

وفي أكتوبر الماضي، حصل مجدي أيضا على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأوروبي، بعد رحلة طويلة سنة كاملة بين امتحانات نظرية وعملية.

وخلال تلك الفترة توُج مجدي البالغ 38 عاما بلقبي الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي.

والآن يقود مجدي مران الزمالك كقائم بأعمال المدير الفني عقب رحيل جوميز، وسيكون اختباره الأول في منصب الرجل الأول ضد المصري في الكونفدرالية يوم الأحد المقبل.

FilGoal.com كشف منذ أيام طلب جوزيه برحيل رحيل مساعديه الأجانب بالكامل بالإضافة إلى أحمد مجدي لضمه لجهازه الفني الجديد في الفتح السعودي، فهل يستمر مجدي أم يرحل؟ هذا ما سنعرفه في الأيام المقبلة.