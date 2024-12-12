مران الزمالك – تأهيل شيكابالا وناصر ماهر وجلسة علاجية للزناري

خاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، وناصر ماهر لاعب الوسط تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا لمباراة المصري المقبلة في الكونفدرالية.

ويعاني شيكابالا من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، في حين يشكو ناصر ماهر من إصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز الثنائي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

فيما خضع مصطفى الزناري مدافع الفريق، لجلسة علاجية على هامش مران اليوم.

ويعاني الزناري من إصابة في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية.

وأعلن نادي الزمالك تولي أحمد مجدي مهام القائم بأعمال المدير الفني خلفا لرحيل جوزيه جوميز المدير الفني.

وكان جوميز قد أعلن رحيله في بيان مرسل للصحفيين.

وكشف FilGoal.com أمس الأربعاء عن تولي أحمد مجدي قيادة الجهاز الفني المؤقت ويعاونه حازم إمام كمدرب مساعد وعماد المندوه مدرب حراس المرمى. (التفاصيل من هنا)

وكشف نادي الزمالك اليوم الخميس قيادة أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لمران الفريق ويعاونه حازم إمام كمدرب مساعد وعماد المندوه مدرب حراس المرمى.

وحرص حسين لبيب رئيس النادي وهشام نصر النائب وحسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة على التواجد في المران لدعم الفريق.

ويتولى حازم إمام منصب مساعد قطاع الناشئين وعماد المندوه مدرب حراس المرمى بقطاع الناشئين.

ويخوض الزمالك مواجهة المصري بذلك الجهاز الفني لحين التعاقد مع مدير فني جديد.