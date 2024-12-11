خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 21:42

كتب : محمود حمدي

أحمد مجدي - بعثة الزمالك

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على تعيين جهاز فني مؤقت بعد رحيل جوزيه جوميز.

وكان جوزيه جوميز قد أعلن رحيله في بيان مرسل للصحفيين.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد استقر على تعيين جهاز فني مؤقت بقيادة أحمد مجدي.

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ويبدأ أحمد مجدي مهام عمله بقيادة مران الزمالك غدا الخميس استعدادا لمواجهة المصري المقرر لها يوم الأحد في الكونفدرالية.

ويعاون أحمد مجدي كل من حازم إمام مساعد قطاع الناشئين وعماد المندوه مدرب حراس المرمى بقطاع الناشئين.

ويخوض الزمالك مواجهة المصري بذلك الجهاز الفني لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وتقدم جوميز بطلب لإدارة الزمالك من أجل فسخ تعاقده والرحيل بسبب تلقيه أكثر من عرض بالإضافة لعدم تنفيذ النادي لبعض من طلباته.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية وفقا لمصادرها أن نادي الفتح قد أتم اتفاقه مع جوزيه جوميز للمتبقي بالموسم الجاري مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

ويتذيل الفتح ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.

ولم يحقق الفتح سوى انتصار وحيد هذا الموسم، وكان الفريق السعودي قد توج بلقب الدوري في 2013.

وكان الزمالك قد أعلن الثلاثاء إلغاء المباراة الودية أمام دياموند والتي كان مقرر لها غدا الأربعاء.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

وسقط الزمالك في فخ التعادل مع إنييمبا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

ويمتلك جوميز شرطا جزائيا بقيمة شهرين من قيمة راتبه.

ويبلغ راتب جوميز 65 ألف دولار مع مساعديه، ولم يحصل المدرب البرتغالي على راتب الشهر الماضي.

وعلم FilGoal.com أن جوميز قد أبلغ إدارة الزمالك بطلب رحيل مساعديه الأجانب بالكامل بالإضافة إلى أحمد مجدي.

ويأتي طلب جوميز من أجل ضم مجدي ومساعديه معه في الجهاز الفني لفريقه الجديد.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه المصري يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية.

ويتقاسم المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مع الزمالك.

فيما تساوي بلاك بولز الترتيب مع إنييمبا بنقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع.

وتولى جوزيه جوميز قيادة الزمالك في فبراير 2024.

وخاض الزمالك 47 مباراة تحت قيادة جوميز ونجح في تحقيق الفوز 27 مرة مقابل 9 تعادلات و11 هزيمة.

وحقق جوميز لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقيا مع الزمالك خلال 10 أشهر.

الكونفدرالية الزمالك المصري أحمد مجدي
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