الأهلي يعلن إصابة محمد عبد الله.. وقرار من كولر بشأن مران الخميس

أعلن النادي الأهلي إصابة محمد عبد الله لاعب الفريق بعد الأشعة التي خضع لها.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الفريق أن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب في العضلة الأمامية.

وكان محمد عبد الله ضمن قائمة الفريق النهائية للمشاركة في كأس إنتركونتيننتال.

ويستعد الأهلي لمواجهة باتشوكا المكسيكي على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن منافسات كأس التحدي.

وتقام المباراة في تمام السابعة من مساء يوم السبت المقبل.

وقرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر إغلاق مران الفريق اليوم الخميس.

وفضل كولر إقامة المران بشكل مغلق من أجل توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين وبما يتوافق مع لوائح البطولة.

وتغلب باتشوكا على بوتافوجو البرازيلي بثلاثة أهداف دون مقابل في ديربي الأمريكيتين.

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

ويحتضن ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة منافسات المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.