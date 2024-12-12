كما انفرد في الجول - الزمالك يعلن تولي أحمد مجدي المهمة الفنية.. ويعاونه حازم إمام

أعلن نادي الزمالك تولي أحمد مجدي مهام القائم بأعمال المدير الفني خلفا لرحيل جوزيه جوميز المدير الفني.

وكان جوميز قد أعلن رحيله في بيان مرسل للصحفيين.

وكشف FilGoal.com أمس الأربعاء عن تولي أحمد مجدي قيادة الجهاز الفني المؤقت ويعاونه حازم إمام كمدرب مساعد وعماد المندوه مدرب حراس المرمى. (التفاصيل من هنا)

وكشف نادي الزمالك اليوم الخميس قيادة أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني لمران الفريق ويعاونه حازم إمام كمدرب مساعد وعماد المندوه مدرب حراس المرمى.

وحرص حسين لبيب رئيس النادي وهشام نصر النائب وحسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة على التواجد في المران لدعم الفريق.

ويتولى حازم إمام منصب مساعد قطاع الناشئين وعماد المندوه مدرب حراس المرمى بقطاع الناشئين.

ويخوض الزمالك مواجهة المصري بذلك الجهاز الفني لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الأحد على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وصرح جوزيه جوميز عبر صحيفة الرياضية السعودية عن اتفاقه مع نادي الفتح السعودي على تولي القيادة الفنية للفريق والإعلان الرسمي خلال يومين.

ويتذيل الفتح ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.

ولم يحقق الفتح سوى انتصار وحيد هذا الموسم، وكان الفريق السعودي قد توج بلقب الدوري في 2013.

وكان الزمالك قد أعلن الثلاثاء إلغاء المباراة الودية أمام دياموند والتي كان مقرر لها غدا الأربعاء.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

وسقط الزمالك في فخ التعادل مع إنييمبا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

ويمتلك جوميز شرطا جزائيا بقيمة شهرين من قيمة راتبه.

ويبلغ راتب جوميز 65 ألف دولار مع مساعديه، ولم يحصل المدرب البرتغالي على راتب الشهر الماضي.

وعلم FilGoal.com أن جوميز قد أبلغ إدارة الزمالك بطلب رحيل مساعديه الأجانب بالكامل بالإضافة إلى أحمد مجدي.

ويأتي طلب جوميز من أجل ضم مجدي ومساعديه معه في الجهاز الفني لفريقه الجديد.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه المصري يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية.

ويتقاسم المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مع الزمالك.

فيما تساوي بلاك بولز الترتيب مع إنييمبا بنقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع.

وتولى جوزيه جوميز قيادة الزمالك في فبراير 2024.

وخاض الزمالك 47 مباراة تحت قيادة جوميز ونجح في تحقيق الفوز 27 مرة مقابل 9 تعادلات و11 هزيمة.

وحقق جوميز لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقيا مع الزمالك خلال 10 أشهر.