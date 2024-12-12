ذا أثليتك: ليفربول يفكر في خوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد في آسيا

يُجري نادي ليفربول محادثات لخوض وديات في اليابان وهونج كونج في الصيف المقبل استعدادا للموسم الجديد.

ولم يتخذ النادي قراره بعد في انتظار اختيار الأفضل للتحضير لموسم 2025-26.

وأشار تقرير شبكة "ذا أثليتك" إلى أن لعب الفريق في اليابان وهونج كونج سيدر عائدا ماليا كبيرا.

ولم يزر ليفربول اليابان منذ 2005 عندما خسر لقب نهائي كأس العالم للأندية لصالح ساو باولو البرازيلي.

وستكون تلك أول زيارة للريدز منذ صيف 2017 عندما واجه كريستال بالاس وليستر سيتي حينها.

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ويمتلك ليفربول قاعدة جماهيرية كبيرة، إذ خاض وديات في تايلاند وسنغافورة في 2022 ثم مباراتين في العام التالي في سنغافورة.

وقضى ليفربول الفترة التحضيرية للموسم الجاري في الصيف بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويتصدر ليفربول هذا الموسم تحت قيادة مدربه أرني سلوت ترتيب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

المدرب البالغ 48 عاما خاض 22 مباراة هذا الموسم فاز في 19 وتعادل في 2 وخسر 1.