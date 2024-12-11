جوميز: توصلت إلى اتفاق لتدريب الفتح السعودي.. ومتحمس لخوض التجربة

كشف البرتغالي جوزيه جوميز عن توصله إلى اتفاق مع إدارة نادي الفتح السعودي بشأن تولي تدريبه.

وأعلن جوزيه جوميز اليوم الأربعاء رحيله بشكل رسمي عن تدريب الزمالك.

وقال جوزيه جوميز عبر صحيفة الرياضية السعودية: "توصلت إلى اتفاق مع إدارة الفتح بشأن قيادة الفريق. متحمس لخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي".

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الفتح سيعلن عن إتمام التعاقد بشكل رسمي مع جوميز خلال اليومين المقبلين.

وأشارت إلى أن جوميز ذهب اليوم الأربعاء إلى البرتغال لقضاء عطلة قبل تسلم مهمة تدريب الفتح بشكل رسمي خلال اليومين المقبلين.

وأرسل جوميز بيانا للصحفيين يوضح خلاله أسباب رحيله عن الزمالك. (طالع التفاصيل)

ويتذيل الفتح ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.

ولم يحقق الفتح سوى انتصار وحيد هذا الموسم، وكان الفريق السعودي قد توج بلقب الدوري في 2013.

وسبق لجوزيه جوميز تدريب التعاون السعودي مرتين، كما تولى تدريب أهلي جدة وحصل معه على كأس السوبر السعودي.