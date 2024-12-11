جوميز يعلن الرحيل عن الزمالك

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 15:59

كتب : عمرو عبد المنعم

جوزيه جوميز مدرب الزمالك

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز رحيله بشكل رسمي عن تدريب الزمالك.

وأرسل جوميز بيانا للصحفيين يوضح خلاله أسباب رحيله عن الزمالك.

وجاء بيان جوميز كالآتي:

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بقلب مثقل ودموع تنهمر على خدي أكتب هذه الكلمات، لقد وضع الله في طريقي هذا الامتياز والشرف العظيم لخدمة هذا النادي العظيم الزمالك.

لقد حالفني الحظ بلقاء هؤلاء الذين وظفوني، وبالتالي فتحوا لي أبواب مصر، وكرة القدم المصرية، وسمحوا لي بالتعرف على شعبها الاستثنائي، الذي وقعت في حبه.

أشعر بحب لا ينتهي للشعب المصري بشكل عام وللمشجعين المتحمسين للزمالك بشكل خاص.

أنا ممتن للرئيس الذي منحني هذه الفرصة، وأحمل في قلبي جميع اللاعبين الذين عملت معهم؛ كانوا وما زالوا أبطالاً ومقاتلين ,فازوا معي ببطولتين مهمتين في الأشهر العشرة الماضية.

شكرًا لكم أيها الشعب المصري على كل هذا الود، وشكر خاص جدًا لجماهير الزمالك، المحاربين الذين ساعدونا على الفوز. وبدون أي مشاعر سيئة تجاه أي شخص.

خلال هذه الفترة كنت أرفض الكثير من العروض الجيدة جدًا، لأنني أحب الزمالك.

لكنني قررت الآن إنهاء عقدي مع الزمالك لأنني أشعر أن الظروف اللازمة لمواصلة جلب الألقاب لجماهيرنا غير متوفرة.

أتمنى أن يتحسن كل شيء في تنظيم هذا العملاق في عالم كرة القدم برحيلي. هذا ليس وداعًا، بل مجرد لقاء لاحقًا.

وكشف FilGoal.com أن جوزيه جوميز طلب أمس الثلاثاء من إدارة الزمالك الرحيل بشكل رسمي عن النادي.

قبل أن يؤكد على قراره اليوم الأربعاء، ويجمع متعلقاته الشخصية من مقر النادي ويودع اللاعبين.

ثم جمع جوميز متعلقاته الشخصية من مقر نادي الزمالك وودع اللاعبين قبل رحيله.

وذكر موقع شوووت السعودي صباح الأربعاء أن جوزيه جوميز سيصل السعودية يوم الخميس من أجل التعاقد بشكل رسمي مع نادي الفتح.

وأوضح أن المدرب البرتغالي أنهى اتفاقه بصورة رسمية منذ ساعات بعد الاتفاق على جميع الشروط سواء من الناحية المالية أو الطاقم الفني المعاون.

وأضاف التقرير أن إدارة الفتح قامت بتحويل قيمة الشرط الجزائي للمدرب من أجل دفعه لنادي الزمالك.

ويتذيل الفتح ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.

ولم يحقق الفتح سوى انتصار وحيد هذا الموسم، وكان الفريق السعودي قد توج بلقب الدوري في 2013.

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