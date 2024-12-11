انتهت في أبطال أوروبا - برشلونة (3)-(2) دورتموند.. 3 نقاط ثمينة

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

احتفال لامين يامال مع رافينيا بالهدف مع برشلونة ضد ريال مدريد

filgoal.com يقدم لكم تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند.

ويحتل برشلونة المركز السادس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة متفوقا على دورتموند بفارق الأهداف.

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نهاية المباراة

ق79 تمريرة متقنة من وسط الملعب تجاه باسكال جروس المنطلق خلف مدافعي برشلونة والذي تمكن من الوصول للكرة قبل الحارس إيناكي بينا ومررها لزميله سيهرو جيراسي الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك الخالية.

ق76عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق جول كوندي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيرمين لوبيز بتسديدة تصدى لها الحارس ببراعة شديدة لكن الكرة ارتدت لتجد متابعة من فيران توريس بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

ق62 سيريهو جيوراسي يسجل هدف التعادل بعد تسديد ناجح لركلة جزاء.

ق53 جووووول لنادي برشلونة عن طريق رافينيا

ق 51 هدف غير محتسب لنادي دورتموند بداعي التسلل على المهاجم الغيني جيوراسي

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نهاية الشوط الأول

ق39 إيناكي بينيا يتصدى بشكل ررائع ويمنع هدف محقق من رأسية جيوراسي مهاجم دورتموند.

ق14 محاولة هجومية خطيرة لبرشلونة بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق لامين يامال إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها رافينيا بتسديدة مباشرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

ق3 عرضية خطيرة من بالدي تمر أمام مرمى دورتموند بغرابة شددية

انطلاق المباراة

برشلونة دوري أبطال أوروبا
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