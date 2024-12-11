جوميز: كنت قريبا من الرحيل عن ليفربول.. ولم نحقق شيئا بعد هذا الموسم

قال جو جوميز مدافع ليفربول، إنه كان قريبا من الرحيل عن صفوف الريدز خلال الصيف الماضي.

وكان جوميز قريبا من الرحيل إلى نيوكاسل في صفقة تقدر بـ45 مليون جنيه أسترليني، ضمن صفقة ضم الريدز لـ جوردون، قبل أن يتراجع نيوكاسل عن ترك لاعبه في اللحظات الأخيرة بعد تلبية قواعد الربح في الدوري الإنجليزي ببيع إليوت أندرسون إلى نونتجهام فورست ويانكوبا مينته إلى برايتون.

وأضاف جوميز في تصريحات لصحيفة لموقع "ذا أثليتيك": "كان تركيزي دائما على الفريق، وسعيد بالتواجد هنا، ليفربول هو أفضل نادي في العالم في نظري".

وأكمل "سيمر 10 أعوام في الصيف القادم على تواجدي مع ليفربول، البقاء في مكان ما لمدة 10 سنوات تقريبًا دون التعرض لأي عثرات لن يكون أمرًا طبيعيًا".

وعن عودته للمشاركة في المباريات، علق: "كلاعب تريد دائمًا اللعب، لذا عليك أن تحاول فقط أن تكون جاهزًا، أنا معتاد على المرور بالعديد من التقلبات، أمر صعب عدم اللعب لأنك لا تعرف متى ستأتي الفرصة أو تحت أي ظرف وفي أي مركز".

وأتم "من دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذه المجموعة الرائعة ومن الواضح أن لدينا أساسًا جيدًا لنأمل في تحقيق شيء ما هذا العام، لم نحقق أي شيء بعد، نحن في وقت مبكر من الموسم".

وشارك جوميز في مباراتي مانشستر سيتي ونيوكاسل الأخيرتين لليفربول في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراتي ريال مدريد وجيرونا في دوري الأبطال، بشكل أساسي.

وانضم جوميز إلى ليفربول في صيف 2015 قادما من تشارلتون مقابل 6 مليون جنيه أسترليني.

وتوج جوميز مع ليفربول خلال سنواته العشرة على دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، والسوبر الأوروبي، والدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا، وبطولتين لكأس الرابطة، والدرع الخيرية، بالإضافة إلى التتويج مع منتخب إنجلترا تحت 17 سنة ببطولة أوروبا 2014.