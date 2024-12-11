كرة سلة - الكشف عن تفاصيل الحضور الجماهيري بدوري المرتبط.. وأسعار التذاكر

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 19:50

كتب : هاني العوضي

كرة السلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تفاصيل عودة الجماهير لحضور نصف نهائي دوري المرتبط.

وتقام منافسات نصف النهائي على صالة برج العرب في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وكشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن حضور ألف مشجع لكل فريق من خلال موقع تذكرتي.

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كما أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تحديد سعر 50 جنيها لمدرجات الدرجة الثالثة و100 جنيه لمدرجات الدرجة الأولى.

وجاء موعد منافسات نصف نهائي دوري المرتبط:

السبت 14 ديسمبر: الزمالك × الأهلي (4 مساء للمرتبط - 6 مساء للكبار)

الأحد 15 ديسمبر: الاتحاد × سبورتنج (4 مساء للمرتبط - 6 مساء للكبار)

الإثنين 16 ديسمبر: الأهلي × الزمالك (4 مساء للمرتبط - 6 مساء للكبار)

الثلاثاء 17 ديسمبر: سبورتنج × الاتحاد (4 مساء للمرتبط - 6 مساء للكبار)

ومن المقرر إقامة النهائي في القاهرة.

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