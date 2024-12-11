لا جازيتا ديلو سبورت: تونالي ليس سعيدا في نيوكاسل والعودة لإيطاليا تقترب

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 18:39

كتب : FilGoal

ساندرو تونالي - ميلان

يبدو أن ساندرو تونالي ليس سعيدا في إنجلترا حيث يلعب مع نيوكاسل الإنجليزي ويرغب في العودة لـ ميلان من جديد.

ساندرو تونالي

النادي : نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن الإيطالي يرغب في الرحيل عن الدوري الإنجليزي والعودة لبلاده.

وتعرض تونالي للإيقاف لمدة 8 أشهر بسبب المراهنات وغاب عن أغلب مواجهات الموسم الماضي ويورو 2024 مع نيوكاسل ومنتخب إيطاليا.

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وأشار التقرير إلى أن تونالي يشعر بأنه مستقبله لن يكون رفقة نيوكاسل، ويفكر في العودة لميلان من جديد.

وتعاقد نيوكاسل مع الدوري الإيطالي مقابل 70 مليون يورو.

وأوضح التقرير إلى أن ربما يفكر في بيع اللاعب أو إعارته لأحد أندية إنتر أو يوفنتوس التي تهتم بالحصول على خدماته.

وخاض لاعب الوسط البالغ 24 عاما 15 مباراة هذا الموسم بقميص جيوش المدينة وصنع هدفين.

وإجمالا خاض بقميص نيوكاسل 27 مباراة سجل هدفا وصنع 2 منذ انضمامه الموسم الماضي.

وارتدى تونالي قميص ميلان في 130 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 13 وساهم في التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

ميلان نيوكاسل ساندرو تونالي
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