قرعة كأس أبطال كونكاكاف 2025 - غياب باتشوكا حامل اللقب.. وإنتر ميامي يبدأ من الدور الأول

أجريت فجر اليوم الأربعاء قرعة كأس أبطال كونكاكاف 2025 والتي تحمل الرقم 60 في تاريخ قارة أمريكا الشمالية.

وسيتأهل الفائز بتلك البطولة لمسابقتي كأس إنتركونتينتال 2025 وكأس العالم للأندية 2029.

وتشهد البطولة مشاركة إنتر ميامي الأمريكي الذي سيواجه الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

ويشارك 27 فريقا من قارة أمريكا الشمالية، وتتواجد 9 فرق من أمريكا و6 فرق من المكسيك.

ويغيب باتشوكا المكسيكي حامل اللقب عن المشاركة في البطولة بعدما فشل في حصد بطاقة التأهل محليا.

وستقام البطولة في الفترة من 4 فبراير وحتى الأول من يونيو 2025، وسيقام النهائي من مباراة واحدة.

قرعة البطولة

وتتأهل 5 فرق بشكل مباشر لدور الـ 16، فيما يخوض 22 فريقا مرحلة الدور الأول، يتأهل منهم 11 لإكمال دور الـ 16.

وسيلتقي إنتر ميامي مع سبورتنج كانساس سيتي الأمريكي في الدور الأول من البطولة والذي سيقام في فبراير 2025.

وسيخوض الفائز من تلك المباراة مواجهة مع كافالير الجامايكي في دور الـ 16.

وتوج باتشوكا المكسيكي بلقب كأس أبطال كونكاكاف 2024 وهو المسمى الجديد للبطولة بعد تغيير نظامها وزيادة عدد الأندية المشاركة.