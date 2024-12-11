سلوت: صيام نونيز؟ نملك لاعبين قادرين على التسجيل مثل صلاح

لا يهتم أرني سلوت مدرب ليفربول بفترة الصيام التي يمر بها مهاجمه داروين نونيز في ظل تألق محمد صلاح وقدرته على التسجيل باستمرار.

وقاد صلاح فريقه ليفربول لتخطي جيرونا بهدف على ملعبه ووسط جماهيره في الجولة السادسة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في تصريحات للصحفيين: "سعيد بالأداء الذي قدمناه في المباريات الـ5 الأولى، لكنني لست سعيدا على الإطلاق بما قدمناه أمام جيرونا".

وأضاف "هذا الأداء لم يرق إلى المعايير التي وضعناها لأنفسنا، ففي كل مرة كنا نخسر فيها الكرة لم نكن أقوياء في الضغط ولذلك كانوا ينطلقون للهجوم نحو مرمانا بسهولة".

وواصل "أتفق مع وجهة النظر التي تقول إن عليك تحقيق الانتصار في المباريات التي لا تلعبها بشكل جيد، حاولنا السيطرة على المباراة، ربما كنا أفضل قليلا في الشوط الثاني".

وتابع "داروين نونيز؟ نعم أضاع بعض الفرص، وأعتقد أن كل مهاجم بالعالم يمر بفترة يسجل فيها كل كرة وأحيانا يمر بفترة لا يستطيع فيها التسجيل رغم كل الجهود التي يبذلها، الشيء الجيد أن لدينا العديد من اللاعبين القادرين على التسجيل وها هو صلاح يسجل مجددا".

وسجل نونيز 3 أهداف فقط هذا الموسم خلال 19 مباراة، بينما أحرز صلاح 16 هدفا في 22 مباراة.

وأكمل "علينا توجيه الشكر لأليسون على خروجنا بشباك نظيفة، ربما أراد زملائه التأكد من جاهزيته ولذلك أعطوه الكثير من العمل في أول مباراة بعد العودة".

وأردف المدرب الهولندي "الجميع يعلم أن أليسون أفضل حارس مرمى في العالم، لقد أظهر ذلك أمام جيرونا بالعديد من التصديات التي قام بها".

وأتم مدرب ليفربول "أتمنى أن يقدم أليسون هذه المستويات مجددا والأهم من ذلك أن يبقى جاهزا على الصعيد البدني".

وواصل ليفربول تصدره لدوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة، بـ18 نقطة بعد الفوز في 6 مباريات.

أحرز محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 63 سددها النجم المصري قوية على يسار الحارس جادزانيجا.

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ورفع النجم المصري رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا لـ50 هدفا، ضمن قائمة تضم 10 لاعبين فقط وصلوا لهذا الرقم من قبل.

وسجل صلاح ثاني أهدافه هذا الموسم في دوري الأبطال ليصل إجمالي أهدافه لـ16 هدفا و12 مساهمة في 22 مباراة خاضها بكافة البطولات

وسجل نجم الريدز 7 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها مع الفريق في كافة البطولات.

وشهدت المباراة عودة أليسون بيكر حارس ليفربول بعد الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة وأبعدته عن الملاعب.

ورفع ليفربول رصيده من الأهداف إلى 13 هدفا، فيما لم يتلق سوى هدفا وحيدًا.

ليفربول أكد تواجده في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الذي ضمن التأهل إليه من الجولة السابقة بعد الفوز أمام ريال مدريد بهدفين نظيفين.

ويخوض كل فريق 8 مباريات في دوري المجموعات المكون من 36 فريقا.

ويتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق من المركز التاسع إلى 24 مباراة مباراتين ذهابا وإيابا لتحديد بقية الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي.