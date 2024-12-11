رومانو: يونايتد يستهدف ضم موهبة باراجواي

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 11:20

كتب : FilGoal

دييجو ليون

يستهدف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع المواهب الشابة من أجل الاستفادة منها في المستقبل.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى شبكة سكاي سبورتس أن مانشستر يونايتد مهتم بضم اللاعب الشاب دييجو ليون موهبة فريق سيرو بورتينيو الباراجواياني.

ويسعى يونايتد لضم اللاعب البالغ من العمر 17 عاما والذي يلعب في مركز الظهير الأيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ويعتبر نادي مانشستر يونايتد أن دييجو ليون هو موهبة المستقبل ولذلك فإنه يسعى لضمه سريعا.

وسيتم التفاوض مع وكلاء اللاعب من أجل إبرام صفقة قيمتها 4 ملايين دولار يحصل عليها ناديه.

ولعب ليون مع فريقه الموسم الجاري 19 مباراة في الدوري سجل خلالها هدفين.

دييجو ليون مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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