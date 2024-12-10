تقرير: الترجي يرغب في ضم بن رمضان والمساكني من أجل كأس العالم للأندية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 19:42

كتب : FilGoal

محمد علي بن رمضان - فرينتسفاروتشي

يسعى نادي الترجي التونسي لتعزيز صفوفه قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية 2025.

محمد علي بن رمضان

النادي : فرينكفاروزي

يوسف المساكني

النادي : العربي

الترجي

وستقام البطولة للمرة الأولى في التاريخ بنظام يجمع 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب صحيفة الشروق التونسية فإن الترجي يرغب في ضم محمد بن رمضان على لاعب فرينتسفاروتشي المجري على سبيل الإعارة.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الترجي يسعى أيضا للحصول على خدمات نجمه السابق يوسف المساكني لاعب العربي القطري.

بن رمضان ارتبط كثيرا بالانتقال لصفوف الأهلي في الصيف الماضي ولكن الصفقة لم يكتب لها النجاح. (طالع التفاصيل)

ويقع الترجي ضمن المجموعة الرابعة بكأس العالم للأندية رفقة: فلامينجو البرازيلي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي.

وتقام البطولة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وتقام مباراة الافتتاح بكأس العالم للأندية يوم الأحد 15 يونيو المقبل في ميامي بمشاركة فريق إنتر ميامي صاحب الأرض، الذي تحدد رسميا أنه سيلاقي الأهلي في هذه المباراة.

بينما يستضيف ملعب ميتلايف في نيوجيرسي المباراة النهائية يوم 13 يوليو 2025.

الترجي يوسف المساكني - تونس محمد بن رمضان
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