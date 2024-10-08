بن رمضان وبنشرقي وموليكا.. أمير توفيق يوضح أسباب فشل أبرز صفقات الأهلي

أوضح أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة النادي الأهلي لكرة القدم سبب فشل العديد من الصفقات التي أدارها خلال عمله كمدير للتعاقدات، وآخرها وأبرزها صفقة التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فيرينتشفاروسي المجري.

وقال توفيق في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "سبب فشل صفقة بن رمضان مادي بحت. النادي المجري غالى في مطالبه واللاعب ضغط لإتمام الصفقة قدر استطاعته. النادي طلب 3 ملايين دولار نقدا وآخر عرض قدمناه 1.8 مليون دولار على أقساط وفقا لسقف قدراتنا".

وأوضح "كمدير تعاقدات لي دوري واختصاصاتي الواضحة. يتم تكليفي بالتعاقد مع اللاعب الذي حددته لجنة التخطيط ورأيي الفني استشاري بحت. كولر لم يغضبه الفشل في التعاقد مع بن رمضان بل تفهم الوضع المادي للنادي".

وواصل "كل ما طلبه كولر من لناحية الفنية تم تحقيقه. بصرف النظر عما قاله في المؤتمر فنافذة الانتقالات الحالية كانت استثنائية حيث انتهى الدوري في منتصف أغسطس بينما يبدأ السوق الأوروبي في يوليو. هل يمكنني ضم لاعبين أجانب بينما أملك 5 في الفريق بالفعل"؟

أما عن اتهامه بالفشل في تسويق بيرسي تاو قال: "من قال إن رحيل تاو كان مطلوبا؟ كولر مقتنع باللاعب وأراد استمراره".

وعن التعاقد مع إمام عاشور مقابل 3 ملايين دولار بينما لم يدفع الأهلي الرقم ذاته لضم بن رمضان قال: "أولا هناك تعويم حدث بين الصفقتين، وثانيا صفقة إمام تمت على أقساط واللاعب يتقاضى راتبه بالجنيه المصري".

وواصل "محمد كوناتيه تم رفضه فنيا من إدارة السكاوتينج التي اعتبرته غير مناسب للنادي، ولم تحدث أي مفاوضات مع بغداد بونجاح. راتبه في قطر بعيد للغاية عن سقفنا".

وكشف "لم نفاوض أشرف بنشرقي بل سألت وكيله بشكل عابر فهو نفسه وكيل أشرف داري. كان من الممكن أن يكون في الصورة ولكن لم يتم اتخاذ قرار بالتعاقد معه".

وأوضح "صفقة جوستافو سوزا تم حسمها ولكن ناديه جيونبوك الكوري تراجع ورفض التخلي عنه لأن الدوري آنذاك كان سينتهي بعد شهرين. لم نعاود التفاوض معه لأننا تعاقدنا مع وسام أبو علي".

وأكمل "وسام أبو علي كان يملك جواز السفر الدنماركي فقط ولم يحمل جواز السفر الفلسطيني فتواصلنا مع الاتحاد الفلسطيني ليجدوا طريقة تجعله يمثل المنتخب".

وواصل "أوسو تم طرحه على الأهلي ولكن لم يصدر قرار بضمه. وموليكا كان أساسيا في نادٍ كبير مثل بشكتاش التركي، وناديه يستثمر فيه حيث دفع لناديه السابق 3.25 مليون دولار وبالتالي أراد بيعه بسعر كبير وطلب منا 6 ملايين ولذلك لم يتم الاتفاق".

وأوضح :الوضع اختلف بعد ذلك ولم يعد موليكا يشارك وخرج معارا للدوري السعودي. قبل أن يلومونا على عدم ضمه استغلالا لهذه الظروف، هل يعرف أحد كم كان راتبه في موليكا؟ 3 أضعاف ما يمكننا دفعه".

وكشف "الضغط الجماهيري لا يؤثر على قراراتنا في التعاقد ولا يوجهها ولكن يمكنه التأثير على النادي الآخر الذي نفاوضه على مستوى المطالب".

وأضاف "فاوضنا مارسينيو وناديه ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه لأن كولر كان قد وصل لتوه، وحسمنا صفقة عبد العزيز يعقوبو وأتى وأجرى الكشف الطبي في القاهرة وظهرت إصابته التي عطلت الصفقة".

وتابع "جلال الدين ماشاريبوف كان يعاني من انزلاق غضروفي ظهر في الكشف الطبي الذي أجريناه له في الرياض".

وعن اقتراب المغربي سفيان رحيمي من الأهلي حين كان في الرجاء المغربي في 2021قال: "موسيماني كان يراه يأتي في ترتيب الأولويات بعد بيرسي تاو ولويس ميكيسوني".

وأوضح "لم نفاوض يوسف بلايلي. وصنداونز رفض بيع جاستون سيرينو لنا بشكل قاطع".

وعن رفض عروض كبيرة لضم ديانج تصل إلى 8 ملايين دولار قبل إعارته للخلود بثمن أقل قال: "هذه العروض لم تحدث ولم تصلنا من الأساس.العرض الوحيد الذي وصل لديانج كان مقابل 5.5 مليون دولار وبدون ضمان بنكي. يجب حفظ حق الأهلي".

وأتم "إعارة ديانج وبعد القادر بدون حق شراء وسيعودان مرة أخرى".