تقرير: إنتر ميلان يخطط لضم ساديو ماني من أجل كأس العالم للأندية

يخطط نادي إنتر ميلان حامل لقب الدوري الإيطالي للتعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني لاعب نادي النصر السعودي.

ويمتد تعاقد ساديو ماني مع النصر حتى نهاية الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن إنتر ميلان مهتم بقوة بالحصول على خدمات ساديو ماني في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة إن إدارة إنتر ميلان تجد في ماني الحل الأنسب لتدعيم هجوم الفريق الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية الصيف المقبل.

وتضم المجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية 2025:إنتر ميلان وريفر بليت الأرجنتيني - أوراوا ريدز الياباني - مونتيري المكسيكي.

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وانضم ماني إلى النصر صيف عام 2023 قادماً من بايرن ميونخ الألماني، ويمتد عقده مع الفريق حتى 2026.

وخاض ماني مع النصر 68 مباراة سجلها خلالها 24 هدفاً وصنع 16 بكافة المسابقات وفاز معه بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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