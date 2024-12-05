انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة كأس العالم للأندية 2025 والمقرر إقامتها في أمريكا بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.

ويمثل الأهلي مصر وقارة إفريقيا بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات في آخر أربع سنوات.

وتقام البطولة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

ويقع النادي الأهلي في التصنيف الثالث وسيتم تقسيم الفرق الـ 32 على 8 مجموعات إذ تضم كل مجموعة 4 فرق ويتأهل أول وثاني كل مجموعة.

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أوقعت القرعة النادي الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي

ويخوض الأهلي مواجهة الافتتاح أمام إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي يوم 15 يونيو 2025 على ملعب هارد روك.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي - أتليتكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي

المجموعة الرابعة: فلامينجو البرازيلي - الترجي التونسي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني - أوراوا ريدز الياباني - مونتيري المكسيكي - إنتر الإيطالي

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي - بروسيا دورتموند الألماني - أولسان هيونداي الكوري - ماميلودي صنداونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - الوداد المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - سالزبورج النمساوي

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دونالد ترامب الرئبس الامريكي يوجه كلمة مسجلة قبل القرعة

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كلمة إنفانتينو

4 إلى 5 مليارات سيشاهدون البطولة وهي ثورة حقيقة في مسابقة كأس العالم للأندية

للمرة الأولى في التاريخ أدعو كل الجماهير للاستمتاع ومشاهدة مباريات كأس العالم للأندية مجانا

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شروط القرعة:

لا يمكن لأي مجموعة أن تضم أكثر من فريق من نفس القارة (باستثناء أوروبا)، حيث ستضم 4 مجموعات فريقين من أوروبا، فيما سيتم وضع فريقي إنتر ميامي وسياتل الأمريكيين بشكل تلقائي في التصنيف الرابع للمجموعتين الأولى والثانية.

كما ستجنب القرعة وقوع فريقين من نفس البلد في مجموعة واحدة.

وسيتم تقسيم المستوى الثاني إلى تصنيفين، الأول الذي لن يواجه فريق أوروبي من المستوى الأول (إنتر - بروسيا دورتموند - تشيلسي - بورتو).

أما التصنيف الثاني في المستوى الثاني (يوفنتوس - أتليتكو مدريد - بنفيكا - سالزبورج) فستوزع تلك الفرق مع الفرق الأوروبية المتواجدة في التصنيف الأول حسب القرعة.

تصنيف الأندية:

التصنيف الأول:

مانشستر سيتي الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني – بايرن ميونيخ الألماني – باريس سان جيرمان الفرنسي – فلامينجو البرازيلي – بالميراس البرازيلي – ريفير بليت الأرجنتيني – فلومينينسي البرازيلي.

التصنيف الثاني:

تشيلسي الإنجليزي – بروسيا دورتموند الألماني – إنتر الإيطالي – بورتو البرتغالي – أتليتكو مدريد الإسباني – بنفيكا البرتغالي – يوفنتوس الإيطالي – رد بول سالزبورج النمساوي.

التصنيف الثالث:

الهلال السعودي – أولسان هيونداي الكوري – الأهلي المصري – الوداد المغربي – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوكا جونيورز الأرجنتيني – بوتافوجو البرازيلي.

التصنيف الرابع:

أوراوا ريدز الياباني – العين الإماراتي – الترجي التونسي – ماميلودي صنداونز – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند سيتي النيوزيلندي.