التجربة الرابعة.. بيدرو إيمانويل يعود إلى الدوري السعودي
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 17:31
كتب : FilGoal
سيخوض المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل تجربته التدريبية الرابعة بمنافسات الدوري السعودي.
وأعلن نادي الفيحاء السعودي تعاقده بشكل رسمي مع بيدرو إيمانويل لتولي تدريب الفريق.
وسيقود بيدرو إيمانويل تدريب الفريق خلفا لليوناني كريستوس كونتيس.
ويتواجد الفيحاء في المركز الـ17 قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط وموقفه معقد بعد مرور 13 جولة.
بيدرو إيمانويل خاض آخر تجاربه بالدوري السعودي مع نادي الخليج بالموسم المنصرم.
وسبق للمدرب صاحب الـ49 عاما تدريب التعاون والنصر والخليج بالدوري السعودي.
كما تولى تدريب ألميريا الإسباني والعين السعودي.
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