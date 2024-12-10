تيليجراف: مانشستر يونايتد ينوي بيع ماركوس راشفورد

كشفت صحية تيليجراف البريطانية عن نية مانشستر يونايتد في بيع لاعبه ماركوس راشفورد.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وفقا للصحيفة فإن مانشستر يونايتد أصبح قلقا من أسلوب حياة اللاعب خارج الملعب والذي يحتوي على الكثير من الأشياء التي تفقده تركيزه في كرة القدم.

وأشارت تيليجراف إلى أن مانشستر يونايتد كان منفتحا بالفعل على بيع اللاعب في الصيف الماضي وظل منتظرا لحصوله على عروض.

في شهر يناير الماضي تم تغريم راشفورد أجر أسبوعين بسبب تصويره وهو ثمل بشدة قبل مواجهة نيوبورت كاونتي بعد يوم من الإبلاغ عن مرضه كما سبق له الاستبعاد من مواجهة ولفرهامبتون في عام 2022 لأسباب تأديبية.

ويرى مانشستر يونايتد أن باريس سان جيرمان أو الدوري السعودي سيكونان الخياران الأمثل لبيع راشفورد كونهما من يقدران على دفع قيمة كبيرة مقابل إتمام الصفقة مع القدرة على دفع راتبه الكبير والذي يساوي 325 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

مانشستر يونايتد أيضا يشعر بالقلق من موقف النادي من الاستدامة المالية ويرى أنه بحاجة لبيع لاعبين وخاصة أن بيع راشفورد سيحصل النادي على صافي أرباحه بسبب كونه لاعبا محليا وهو القانون السائد في إنجلترا للأندية.

وسيحصل روبن أموريم مدرب الفريق الحالي على ميزانية أقل للانتقالات من التي حصل عليها إريك تين هاج خلال فترات الانتقالات الماضية لذلك سيكون عليه استغلال كل الموارد بشكل أكبر.

صاحب الـ 27 عاما شارك في 23 مباراة مع النادي منذ بداية الموسم وخلالها سجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين.