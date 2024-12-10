موندو ديبورتيفو: بند لـ أولمو يتيح له الرحيل مجانا في هذه الحالة

يتضمن عقد داني أولمو لاعب برشلونة بندا يتيح له الرحيل.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن اللاعب الإسباني أدرج بندا في عقده يمكنه الرحيل بشكل مجاني إذا لم يتمكن النادي من تسجيله في أي فترة انتقالات.

وحسب الصحيفة فإن لاعب الوسط لا يفكر في تفعيل هذا البند خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حال لم يتم تسجيله.

ومن المقرر أن يحاول النادي الكتالوني تسجيل أولمو في يناير المقبل عقب عودة أندرياس كريستنسن لاعب الفريق من الإصابة.

واستغل النادي الكتالوني إصابة كريستنسن في الصيف الماضي لتسجيل أولمو.

وتسمح لوائح الدوري بتسجيل لاعب بدلا من الآخر في حالة إصابته لمدة 4 أشهر أو أكثر.

وقدم برشلونة تقريرا طبيا يفيد بغياب كريستنسن عن الفريق لمدة 4 أشهر على الرغم من خروج الأخبار بعد إصابته مباشرة والتي أفادت بغيابه لمدة شهرين فقط.

ويعاني اللاعب الدنماركي من إصابة أجبرته على إجراء عملية جراحية في قدمه اليسرى لعلاج التهاب في وتر العرقوب.

تسجيل أولمو سيكون مؤقتا حتى شهر ديسمبر المقبل لحين عودة كريستنسن من الإصابة وسيتحتم على الإدارة محاولة تسجيله من جديد في شهر يناير.

ولم يتمكن اللاعب الإسباني من المشاركة في أول مباراتين لفشل النادي في تسجيله بسبب تجاوز سقف الرواتب المسموح بها للفريق.