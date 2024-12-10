صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي خلال نوفمبر من رابطة المحترفين

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بشهر نوفمبر، من رابطة اللاعبين المحترفين.

وتنافس محمد صلاح مع 5 مرشحين آخرين على الجائزة، قبل أن يفوز بها.

يذكر أن الدولي المصري ينافس أيضا على جائزة أفضل لاعبي المسابقة في الشهر الماضي، من رابطة الدوري الإنجليزي.

ودخل صلاح المنافسة على جائزة رابطة المحترفين مع ثنائي ولفرهامبتون جواو جوميز وماتيوس كونيا بالإضافة لجيمس ماديسون لاعب توتنام وجواو بيدرو لاعب برايتون ومويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي.

وجاءت أرقام اللاعبين بالدوري الإنجليزي في نوفمبر كالآتي:

- محمد صلاح

لعب 3 مباريات في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز فيهم جميعا ضد برايتون وأستون فيلا وساوثامبتون.

وساهم صلاح في 5 أهداف بالثلاث مباريات بعد تسجيل 4 وصناعة هدف وحيد.

- مويسيس كايسيدو

لعب ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي، وتعادل تشيلسي مع مانشستر يونايتد وأرسنال بينما تغلب على ليستر.

وسجل كايسيدو هدفا في شباك مانشستر يونايتد.

- جواو بيدرو

لعب ثلاث مباريات مع برايتون في الدوري الإنجليزي بشهر نوفمبر، وفاز على مانشستر سيتي وبورنموث بينما تعادل ضد ساوثامبتون.

وساهم بيدرو في أربعة أهداف بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

- جواو جوميز

لعب أربع مباريات في الدوري الإنجليزي، وتغلب على ساوثامبتون وفولام بينما تعادل ضد كريستال بالاس وخسر من بونموث.

وساهم في ثلاثة أهداف بتسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد.

- ماتيوس كونيا

لعب أربع مباريات في نوفمبر بالدوري الإنجليزي، وتغلب على ساوثامبتون وفولام بينما تعادل ضد كريستال بالاس وخسر من بورنموثت.

ساهم كونيا في ستة أهداف بتسجيل ثلاثة وصناعة مثلهم.

- جيمس ماديسون

لعب ثلاث مباريات في نوفمبر بالدوري الإنجليزي، وتغلب على أستون فيلا ومانشستر سيتي وخسر أمام إبسويتش.

ساهم تهديفيا بتسجيل ثلاثة أهداف.

أما في السباق على جائزة أفضل لاعب المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي فيتنافس صلاح مع كل من:

البرتغالي برونو فيرنانديز – مانشستر يونايتد

الهولندي ريان جرافينبيرخ – ليفربول

البرازيلي جواو بيدرو – برايتون

البرازيلي ماتيوس كونيا – ولفرهامبتون

النرويجي مارتن أوديجارد – أرسنال

الإنجليزي بوكايو ساكا – أرسنال

الكونغولي يوان ويسا – برينتفورد

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 15 هدفا، بينما صنع 12.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 370 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 226 هدفا وصنع 99 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.