بعد أن حرمه من نهائي إفريقيا.. صنداونز يعين كاردوزو مدربا للفريق

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 14:27

كتب : محمد عبد العظيم

ميجيل كاردوزو

أعلن نادي صنداونز الجنوب إفريقي تعيين ميجيل كاردوزو كمدير فني للفريق خلفا لـ مانكوبا منجيثي.

ورحل منجيثي بقرار من الإدارة بعد التعادل مع الجيش الملكي بهدف لكل فريق في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ولم يكشف النادي عن مدة تعاقد المدرب البرتغالي الجديد.

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وقال ثوبي موتسيبي رئيس النادي خلال مؤتمر صحفي: "في الأشهر الأخيرة عانى فريقنا من أجل تحقيق طموحنا والمعايير العالية التي وضعناها، لذلك كنا بحاجة للذهاب لاتجاه آخر".

وتحدث موتسيبي عن كاردوزو قائلا: "إنه رجل نعتقد أنه يتمتع بالشخصية المناسبة والقدرة والرغبة في قيادة فريق مثل صنداونز".

وواجه كاردوزو صنداونز الموسم الماضي عندما كان مدربا للترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وتمكن من الفوز ذهابا وإيابا بنفس النتيجة بهدف دون رد قبل أن يخسر البطولة أمام الأهلي.

ويحتل صنداونز حاليا وصافة جدول ترتيب دوري أبطال إفريقيا بنقطتين بالتساوي مع مانيما يونيون ويتذيل الرجاء بنقطة واحدة، بينما يتصدر الجيش الملكي بـ4 نقاط.

بينما يتصدر صنداونز جدول ترتيب الدوري الجنوب إفريقي بـ21 نقطة بالتساوي مع أورلاندو بايرتس.

دوري أبطال إفريقيا الترجي صنداونز ميجيل كاردوزو
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