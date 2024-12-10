نائب رئيس المصري يكشف إصابة ميدو جابر.. ومكافآت حال الفوز على الزمالك

كشف رجب عبد القادر نائب رئيس المصري عن إصابة ميدو جابر في مباراة الفريق ضد بلاك بولز.

ميدو جابر النادي : المصري المصري

وتعادل المصري مع منافسه بلاك بولز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية.

وقال عبد القادر لقناة إم بي سي مصر 2: "رحلة عودتنا من الموزمبيق كانت في ميعادها بمساعدة السفارة المصرية، ساعات السفر طويلة للغاية خاصة أن هناك ترانزيت في أديس أبابا، ولا يوجد أي تأخير".

وأضاف "سيطرنا على مباراة بلاك بولز واستحوذنا على الكرة، لكن لسوء الحظ استقبلنا هدف التعادل متأخرا، كانت الأمور ستكون أفضل في حالة الفوز".

وتابع "أعتقد أن المصري بالاستعداد البدني والفني في الوقت الحالي يستطيع الفوز على الزمالك في المباراة المقبلة، وبالتأكيد سيكون هناك مكافآت خاصة في حال الفوز".

وأنهى حديثه قائلا: "إصابة ميدو جابر كانت التواء في الكاحل وسيخضع لبرنامج علاجي بمجرد الوصول إلى مصر".

وخرج ميدو جابر من المباراة مصابا في الدقيقة 30 ودخل فخر الدين بن يوسف بدلا منه.

وأهدر المصري فرصة الانفراد بصدارة ترتيب مجموعته في الكونفدرالية وعاد بنقطة تعادل أمام بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية.

سجل هدف المصري ميدو جابر، فيما سجل فيليسيانو جون نيني هدف بلاك بولز.

ومن المقرر أن يواجه المصري منافسه الزمالك يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية.

وتقاسم المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مع الزمالك بعد تعادله مع إنييمبا.

فيما تساوي بلاك بولز الترتيب مع إنييمبا بنقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع.