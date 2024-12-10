نائب رئيس المصري يكشف إصابة ميدو جابر.. ومكافآت حال الفوز على الزمالك

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 12:56

كتب : FilGoal

ميدو جابر

كشف رجب عبد القادر نائب رئيس المصري عن إصابة ميدو جابر في مباراة الفريق ضد بلاك بولز.

ميدو جابر

النادي : المصري

المصري

وتعادل المصري مع منافسه بلاك بولز بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية.

وقال عبد القادر لقناة إم بي سي مصر 2: "رحلة عودتنا من الموزمبيق كانت في ميعادها بمساعدة السفارة المصرية، ساعات السفر طويلة للغاية خاصة أن هناك ترانزيت في أديس أبابا، ولا يوجد أي تأخير".

أخبار متعلقة:
الزمالك يخوض ودية ضد دياموند استعدادا لـ المصري أحمد شاهين: أعتذر لمصر بالكامل عما بدر من ضد علاء نوح.. ولهذا السبب اعتزلت مصدر من المصري لـ في الجول: بعثة الفريق وصلت المطار بعد التعطل بسبب احتجاجات بعد انتهاء الجولة الإفريقية الثانية.. الفرق المصرية بدون العلامة الكاملة وتألق العرب

وأضاف "سيطرنا على مباراة بلاك بولز واستحوذنا على الكرة، لكن لسوء الحظ استقبلنا هدف التعادل متأخرا، كانت الأمور ستكون أفضل في حالة الفوز".

وتابع "أعتقد أن المصري بالاستعداد البدني والفني في الوقت الحالي يستطيع الفوز على الزمالك في المباراة المقبلة، وبالتأكيد سيكون هناك مكافآت خاصة في حال الفوز".

وأنهى حديثه قائلا: "إصابة ميدو جابر كانت التواء في الكاحل وسيخضع لبرنامج علاجي بمجرد الوصول إلى مصر".

وخرج ميدو جابر من المباراة مصابا في الدقيقة 30 ودخل فخر الدين بن يوسف بدلا منه.

وأهدر المصري فرصة الانفراد بصدارة ترتيب مجموعته في الكونفدرالية وعاد بنقطة تعادل أمام بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية.

سجل هدف المصري ميدو جابر، فيما سجل فيليسيانو جون نيني هدف بلاك بولز.

ومن المقرر أن يواجه المصري منافسه الزمالك يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية.

وتقاسم المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مع الزمالك بعد تعادله مع إنييمبا.

فيما تساوي بلاك بولز الترتيب مع إنييمبا بنقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع.

الزمالك المصري ميدو جابر رجب عبد القادر
نرشح لكم
الزمالك يخوض ودية ضد دياموند استعدادا لـ المصري قرار من جوميز بعد وصول بعثة الزمالك من نيجيريا الشناوي وإبراهيم عادل ينضمان لبعثة بيراميدز في تونس "بسبب سوء أرضية الملعب".. المصري يعلن تفاصيل إصابة ميدو جابر وخطوة بعد العودة الكونفدرالية - كاف يعلن إحالة أحداث مواجهة جاراف ضد اتحاد العاصمة للتحقيق مصدر من المصري لـ في الجول: بعثة الفريق وصلت المطار بعد التعطل بسبب احتجاجات متفوقا على صلاح وعبد المنعم.. حكيمي يتوج بجائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب إفريقي بعد التعادل مع دجوليبا.. بعثة بيراميدز تصل تونس استعدادا لمواجهة الترجي
أخر الأخبار
هاني أبو ريدة رئيسا للاتحاد المصري لكرة القدم حتى 2028 5 دقيقة | الكرة المصرية
سبورت تكشف موعد عودة فاتي للملاعب مرة أخرى 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاعب فيورنتينا يخضع لجراحة زرع جهاز تنظيم ضربات القلب 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
أبو الوفا: نترك اتحاد الكرة بلا مديونيات كبيرة.. وفئة الحكام هي الأصعب في اللعبة 46 دقيقة | الكرة المصرية
نائب رئيس المصري يكشف إصابة ميدو جابر.. ومكافآت حال الفوز على الزمالك 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
beIN تعلن حصولها على حقوق بث كأس إنتركونتيننتال ساعة | كأس العالم للأندية
لبيب: مجموعة من الأشخاص رفعت دعوة قضائية لتأجيل عمومية مناقشة الميزانية ساعة | الدوري المصري
المندوه: سنجدد تعاقدنا مع جوميز.. وديون الزمالك وصلت إلى أكثر من مليار ونصف ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 ميرور: بعد التوصل لحل وسط.. ليفربول يتفق مع صلاح على تجديد تعاقده