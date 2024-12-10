مع دعم أنطونيو.. وست هام يهزم ولفرهامبتون ويُعقد موقفه في الدوري

فاز وست هام يونايتد على ولفرهامبتون بهدفين لهدف في ختام الجولة 15 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في لندن.

ورفع وست هام رصيده إلى النقطة 18 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.

وتجمد رصيد ولفرهامبتون عند النقطة 9 في المركز الـ19 وقبل الأخير.

تقدم وست هام في الدقيقة 54 عن طريق توماس سوتشيك.

ثم تعادل ولفرهامبتون في الدقيقة 69 بهدف سجله مات دوهيرتي بصناعة الدولي الجزائري ريان آيت نوري.

قبل أن يسجل جارود بوين قائد وست هام هدف الفوز في الدقيقة 72 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

واحتفل بوين بالهدف برفع القميص رقم 9 الخاص بزميله مايكل أنطونيو الذي تعرض لحادث سير قوي.

وخضع أنطونيو لكسر في أحد أطرافه السفلية وخضع لجراحة لعلاج الإصابة وسيخضع للمراقبة المستمرة في المستشفى خلال الأيام المقبلة.

وحسب صحيفة جارديان، فإن المهاجم تعرض لحادث سير ونتج عنها أضرار جسيمة لسيارته ونقل جوا إلى المستشفى.

وخرج النادي الإنجليزي ببيان حول الحادث جاء كالتالي:

يؤكد وست هام يونايتد أن أنطونيو تعرض اليوم لحادث مروري.

دعوات الجميع في النادي مع مايكل وعائلته وأصدقائه في هذا الوقت، وسيصدر النادي تحديثا في الوقت المناسب.